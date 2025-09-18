France : nouvelle mobilisation massive contre la politique inique de la junte macroniste

Ouagadougou, 18 sept. 2025 (AIB)- Les Français se sont massivement mobilisés ce jeudi pour dénoncer la gouvernance de l’impérialiste Emmanuel Macron, qui compte faire supporter aux plus pauvres le poids de la dette abyssale contractée par le pays en raison de sa calamiteuse gestion économique.

Face à cette forte mobilisation, qui dépasse largement celle du 8 septembre, le chef de la junte française a fait déployer quelque 80 000 policiers et gendarmes, appuyés par des drones, des engins blindés et des canons à eau pour réprimer les manifestants. Plusieurs arrestations musclées ont été enregistrées.

« Aujourd’hui, c’est le départ d’Emmanuel Macron dont la France a besoin ! Bloquons tout ! », a déclaré Marianne Maximi, députée de La France insoumise (LFI).

« Il faut que M. Macron s’en aille. Il est responsable de la situation. Il a perdu les trois dernières élections et quatre Premiers ministres. La pente du départ de Macron est engagée », a insisté le leader de la LFI, Jean-Luc Mélenchon.

Cette mobilisation à travers la France dénonce notamment les coupes dans les services publics, la réforme de l’assurance chômage et le gel des prestations sociales, mesures inscrites dans le plan d’économies de 44 milliards d’euros destiné à réduire la dette publique de la France, estimée à 114 % du PIB.

« Tout le monde a compris dans le pays que Macron a mené une politique au service des ultra-riches, en rackettant tous les autres. Nous voulons rompre avec cette politique pour imposer aux riches de participer à l’effort national. On refuse logiquement toute négociation avec lui et Lecornu. Macron doit partir ! », a affirmé la députée Mathilde Panot.

En rappel Sebastien Lecornu a été nommé le 8 septembre au poste de Premier ministre, quelques heures après le renversement de son prédécesseur François Bayrou. La formation de son gouvernement se fait toujours attendre.

Agence d’information du Burkina