France-Manifestation-Démission-Macron

France : La population demande la démission de Macron et Bayrou, dénonçant la perte de la souveraineté nationale

Ouagadougou, 6 sept. 2025 (AIB) – Des manifestants en nombre ont défilé samedi dans les rues de Paris pour réclamer la démission du président Emmanuel Macron et du premier ministre François Bayrou, dénonçant la politique gouvernementale et l’ »emprise » de l’Union européenne, rapporte plusieurs médias.

Les manifestants, porteurs de drapeaux tricolores et de pancartes « Macron démission » et « Non à l’Europe », ont accusé l’exécutif de servir les intérêts de quelques-uns et ont exigé la restitution de la souveraineté nationale. Ils se sont en outre opposés au soutien occidental au gouvernement ukrainien et ont appelé à la fin immédiate du conflit en Ukraine, scandant notamment « Macron, ta guerre – on n’en veut pas! ».

« Le peuple français est vent debout. Il est en colère contre le plan d’austérité, contre les perspectives de guerre. Il en a ras le bol et il veut que Macron s’en aille. Et accessoirement, derrière, il veut qu’on reprenne notre souveraineté nationale », indique un citoyen, appelant aussi à la sortie de l’Union européenne.

Le 25 août, le premier ministre François Bayrou a annoncé qu’il soumettrait au vote du 8 septembre devant l’Assemblée nationale une motion de confiance justifiée par la détérioration de la situation économique et l’alourdissement de la dette publique, qui croîtrait selon lui de 12 millions d’euros chaque heure. Le gouvernement envisage de geler les revalorisations de pensions et autres prestations sociales en 2026 pour maîtriser le déficit.

Si la motion de censure était adoptée par une Assemblée où le gouvernement ne dispose pas de majorité propre, François Bayrou serait contraint de démissionner.

Agence d’information du Burkina