Burkina-inter-France-Manifestation-Violences

France: Des violences contre des manifestants ont été signalées dans plusieurs villes

Ouagadougou, 18 sept. 2025 (AIB) –

Des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ont eu lieu dans plusieurs villes de France, occasionnant l’interpellation violente de beaucoup de personnes, rapportent plusieurs sources médiathèques.

Le 18 septembre, une grève nationale se déroule pour protester contre les mesures d’austérité proposées par le gouvernement.

Des violences policières ont été signalés dans plusieurs villes notamment à Toulouse, Brest et Marseille.

Selon plusieurs médias, la population répond à ces violences par l’usage des fumigènes.

L’utilisation disproportionnée de la violence par la police en France lors des manifestations pacifiques de la population a été dénoncée à plusieurs reprises par des ONG.

Agence d’information du Burkina