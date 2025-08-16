Football : Dango Ouattara signe à Brentford pour 5 ans

Ouagadougou, 16 août 2025 (AIB)-L’attaquant burkinabè Dango Ouattara a été transféré de Bournemouth à Brentford pour 5 ans, a-t-on appris de sources proches du joueur.

Selon les informations parvenues à l’AIB, le gaucher des Étalons a été transféré pour un montant record d’environ 50 millions d’euros, soit 32 milliards 343 millions de francs CFA. Il devient ainsi la recrue la plus chère de l’histoire de Brentford.

L’international burkinabè est également le joueur le plus cher de l’histoire du Burkina Faso. Son contrat de cinq ans est assorti d’une option pour une année supplémentaire.

Son ancien club, Bournemouth, lui a exprimé sa gratitude pour les services rendus.

Formé au SC Majestic (Burkina Faso), Dango Ouattara a évolué ensuite chez les Merlus de Lorient (France) avant de rejoindre Bournemouth, où il a disputé deux saisons avant de s’engager avec Brentford. Le SC Majestic bénéficiera des retombées financières de ce transfert.

Agence d’Information du Burkina

As/ata