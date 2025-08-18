FOOT-BFA-AFR-CAF-FBF-CHAN2024

CHAN KE-TZ-UG 2024 : le président de la FBF juge le bilan des Etalons A’ « totalement négatif »

Zanzibar, 18 août 2025 (AIB)-Le président de la Fédération burkinabè de football (FBF) Oumarou Sawadogo a jugé samedi à Zanzibar (Tanzanie), le bilan de participation des Etalons A’ au 8e Championnat d’Afrique des nations (CHAN), « totalement négatif », après la 3e défaite (contre le Madagascar), en 4 matchs.

« Ce que je retiens, c’est vraiment la déception. On n’a pas atteint les objectifs qu’on s’était fixé. C’est notre 4e participation et c’est toujours la même chanson. C’est la 2e fois que nous obtenons une victoire depuis que nous partipons au CHAN. Le bilan est totalement négatif. Il faudra qu’on travail pour aller de l’avant », a déclaré le président de la FBF Oumarou Sawadogo aux journlistes.

Oumarou Sawadogo explique que « les enseignements sont nombreux. Dans l’équipe qui s’était préparée pour la compétition, il y a 6 joueurs qui sont partis et pour les remplacer ce n’était pas évident. On a fait le maximum pour permettre à l’équipe de se préparer ».

Dans ses analyses le président Sawadogo mentionne que « quand vous avez assisté aux différents matchs (des Etalons A’), l’équipe a produit un jeu samedi par rapport aux autres matchs. Il faudra continuer le travail et il ne faut pas qu’on se cache la face ».

Les journalistes ont voulu savoir si le patron de la faîtière du football burkinabè qui n’est pas content des résultats, va prendre ses responsabilités et prendre de grandes décisions pour permettre à l’équipe de décoller. Le président Sawadogo dit avoir « hérité d’une situation. Je suis venu trouver un renouvellement de tous les contrats de tous les staff jusqu’à la fin de l’année ».

« Vous ne pouvez pas chasser des gens s’ils ont des contrats »

« Vous ne pouvez pas chasser des gens s’ils ont des contrats. Si vous le faites, il faudra payer six mois », a poursuivi le président de la FBF qui a dit qu’il va aviser « et voir comment nous allons progresser. Au niveau du plan national, si c’est pas l’un c’est l’autre ».

La solution la plus urgente selon le président de la FBF « c’est d’étoffer notre DTN (Direction technique nationale).

Oumarou Sawadogo a insisté sur le fait « qu’on n’a pas de style jeu. Quand vous avez suivi notre match contre la Mauritanie et celui-là (contre le Madagascar), vous avez vu deux équipes différentes. Une équipe qui possédait la balle et une autre qui faisait courir l’autre. Aujourd’hui notre équipe a montré un autre visage et moi-même je ne l’ai pas reconnu ».

« J’ai vu qu’elle savait faire des passes. Je ne voyais pas ça aux autres matchs. Je suis déçu de la défaite mais au niveau de la production de jeu, il y a quand même un bémol. On peut dire qu’elle a joué même si elle a perdu. Le jeu de l’équipe ne reflète pas le niveau de notre championnat et comme on le dit, on vend mal notre championnat », a-t-il ajouté.

Le président de la FBF relève que « la plupart de nos équipes, ce qui compte, c’est gagner les matchs. On ne peut pas aller s’asseoir regarder une équipe jouer et puis applaudir que voilà au moins les joueurs ont fait 10 passes successives. Comme le dit quelqu’un, la balle c’est devant et aller marquer. Alors que comme on le dit, pour gagner un match aujourd’hui c’est celui qui possède le ballon ».

Oumarou Sawadogo qui n’a qu’un an à la tête de la FBF explique que « quand nous sommes arrivés, on a voulu apporter certains changements mais il s’est avéré qu’on était un peu coincé. Quand vous voulez remercier quelqu’un on vous dit de payer six mois, pour une Fédération même qui a lutté pour terminer son championnat ».

Le CHAN KE-TZ-UG 2024 reporté à 2025, se disputer du 2 au 30 août.

Agence d’information du Burkina

as/ata