Floby sacré Kundé d’or 2025

Ouagadougou, 26 avr. 2025 (AIB) – La star de la musique burkinabè Florent Bélemgnègré alias Floby a décroché vendredi soir à Ouagadougou le Kundé d’or de l’année, la plus prestigieuse récompense des artistes musicien du pays, son 3e trophée de l’histoire, a constaté l’AIB.

Trois poids lourds de la musique burkinabè étaient sur les starting-blocks pour le Kundé d’or. Il s’agit de Tanya, Kayawoto et Floby. C’est le dernier cité, auteur d’un album « Burkina Faso » qui cartonne, qui repartira avec le graal.

« Je suis content. Merci aux fans, merci au comité d’organisation, merci à tout le Burkina Faso. C’est un sentiment de satisfaction qui m’anime. Je remercie mon staff qui a pu mettre les petits plats dans les grands pour qu’on offre un album de taille qui a pu compétir » s’est réjoui Floby.

Pour lui, s’il est couronné aujourd’hui, « ça veut dire que je ne dors pas sur mes lauriers. Je bosse. Ça veut dire qu’on ne donne pas le Kundé à qui on veut. On donne au plus méritant ».

Les votes du public ne donnaient pourtant pas Floby gagnant, mais Tanya. Elle a d’ailleurs remporté le Kundé du public avec 43% de votes. Elle a également été sacrée meilleur artiste féminin et meilleur clip vidéo de l’année avec « Panaki ». Mais les votes pèsent peu dans la désignation du jury composé de spécialistes de la musique.

Floby dédie son trophée aux FDS, aux VDP et aux autorités

« J’ai dédié l’album au Burkina Faso qui a besoin de ses filles et fils. Si l’album remporte un trophée, c’est pas mon trophée. C’est le trophée de ceux-là qui sont au front, qui se battent jour et nuit pour que nous ayons la quiétude. Ce trophée revient à nos FDS, à nos VDP et à nos dirigeants qui se battent jour et nuit pour que le Burkina Faso retrouve sa quiétude », a déclaré Floby, le Baba national.

Floby a également remporté le trophée de l’artiste le plus joué en discothèque et celui de la meilleure chanson moderne d’inspiration traditionnelle. Soeur Anne Marie Kaboré s’empare du trophée du meilleur artiste de la musique religieuse de l’année pendant que Salif Widga décroche le Kundé du meilleur artiste traditionnel.

Plusieurs trophées ont été également décernés aux artistes les plus méritants. Le Kundé du meilleur featuring burkinabè a été remporté par Kayawoto et Privât. Le Kundé du meilleur espoir de l’année est revenu à Kid Boss pendant que le trophée de la révélation est revenu à Francky.

Le trophée du meilleur featuring de l’année est revenu à Korka Dieng et Smarty alors que celui du meilleur artiste de l’Afrique centrale a été remporté par le Camerounais Bad Nova. C’est L’Ivoirien Himra qui est reparti avec le trophée du meilleur artiste de l’Afrique de l’Ouest.

Le trophée du meilleur artiste étranger vivant au Burkina est revenu à Mr. Koff pendant que le Kundé du meilleur artiste burkinabè de la diaspora a été remporté par Kandy Guira.

C’est en 1996 que le projet (Kundé d’or) est initialement pensé sous le nom de « Balafons d’Or », l’objectif étant de célébrer et valoriser les musiques burkinabè et africaines.

Plusieurs artistes africains de renom comme Zitany Neil, Oumou Dioubaté, Pat Sako de Espoir 2000, les Makoma et bien d’autres ont rendu la soirée belle. Rendez-vous a été donné pour l’année prochaine.

C’est le ministre d’Etat en charge de l’administration territorial Emile Zerbo qui a présidé la cérémonie, accompagné de son collègue de la justice Edasso Bayala et du promoteur Jah Press.

Agence d’information du Burkina

