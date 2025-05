Sport-Burkina-Koudougou-Education-Ussubf-Finales-U15

Finales USSU-BF2025 des U15: les Cascades sur la plus marche du podium en handball

Koudougou, 24 mai 2025 (AIB) La formation des minimes (U15) de la région des Cascades a remporté dimanche soir à Koudougou le trophée en handball de l’Union des sports scolaires et universitaires du Burkina Faso (USSU-BF) en battant en finale, l’équipe de la région du Centre par le score de 10 à 6, a constaté l’AIB.

Très entreprenante, l’équipe de la région des Cascades en entamé le match tambour battant en marquant coup sur coup 2 buts en 2 minutes. Cette bonne entame des Bobolaises n’a pas empêché l’équipe de de la région du Centre (Kolg-Naba) de répliquer vigoureusement.

La première période s’est logiquement terminée par un score équilibré de 4 buts partout après que les jeunes filles du Centre se soient révoltées. Une rude bataille s’est engagée au milieu de terrain. La meneure de l’équipe de Kolg-Naba Clotilde Paré a particulièrement épaté le public par son talent. Toute la stratégie du jeu de l’équipe est construite autour de cette talentueuse handballeuse.

C’est à l’usure que l’équipe des Hauts Bassins, plus expérimentée s’est imposée par 10 à 6. Elle reçoit le trophée et la médaille d’or, laissant la médaille d’argent à l’équipe du Centre qui n’a pas démérité.

Les jeunes athlètes des régions ont également rivalisé de talent en lutte

Chez les 40kg (filles) c’est Séraphine Daré (Plateau central) qui a remporté la médaille d’or devant Amina Kontilguessonko (Centre). Haoua Aya de la région du Nord s’est imposée devant Aline Gnahoua des cascades, chez les 45kg pendant que chez les 50kg Zoubainatou Zougmoré (Plateau central) a eu raison de Pelagie Poadaga (Centre sud). Au niveau des 55kg et plus, c’est Rachidatou Mané (Centre) qui a été la reine de l’arène devant Rosalie Bationo (Hauts-Bassins).

Au niveau des garçons et chez les 50kg Daouda Sama (Centre-Ouest) a été plus fort que Xavier Zougouri (Nord). Chez les 55kg c’est Rodrigue Ilboudo (Centre) qui a remporté la médaille d’or devant Donald Bationo (Centre-Ouest).

Au niveau des plus de 60kg, la médaille d’or est revenue à Aziz Ouédraogo de la région du Centre face à Nourdine Dabiré des Hauts-Bassins. Samadou Kaboré (Centre-Ouest) s’est contenté de la médaille de bronze.

Ces phases finales qui ont débuté le 20 mai, ont également concerné l’athlétisme. Au niveau du classement des médailles par région (toutes disciplines confondues), c’est la régions du Centre qui s’est classée première avec 11 médailles dont 6 en or, 4 en argent et 1 de bronze, suivie de la région du Centre-sud avec 8 médailles dont 2 en or, 3 d’argent et 3 de bronze.

Les Hauts-Bassins se classent 3e avec 6 médailles dont 2 en or, 3 d’argent et 1 de bronze, suivi du Plateau central (4e avec 4 médailles dont 2 en or et 2 en argent). Le Centre-Est s’est classé 5e, suivi du Centre-Ouest (6e), du Nord (6e ex), de la Boucle du Mouhoun (8e), des Cascades (9e), du Sud-ouest (10e), du Centre-Nord (11e) et de l’Est (12e).

C’est le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi Roland Somda qui a patroné ces phases finales qui se sont déroulées dans la capitale de la région du Centre-Ouest.

Pour lui « cette saison 2024-2025 ce sont les minimes qui sont à l’honneur. Dans 7 disciplines organisées au total, nous avons eu droit à des compétitions de belles factures. Les jeunes ont fait preuve de talents, ce qui nous rassure que la relève sportive est en marche dans notre pays, le Burkina Faso. C’est le lieu pour moi de féliciter tous les acteurs qui ont mis la main à la pate pour que la mayonnaise prenne ».

Le chef du département en charge des sports n’a pas manqué de remercier toutes les bonnes volontés qui ont agit dans l’ombre pour la réussite de ces activités. « Des personnes ont fait parler leur coeur pour accompagner ces minimes. Nous citons en exemple la scolarité des vainqueurs (en handball) qui a été entièrement pris en charge par une bonne volonté. Ce sont des actions de ce genre qu’il est bien de promouvoir parce que le sport c’est l’affaire de tous et c’est un facteur de cohésion et un facteur de bonne santé ».

Pour ces compétitions qui ont concerné les secondaires, plus de 25 000 athlètes de plus de 500 établissements ont rivalisé de talent jusqu’aux phases finales.

Agence d’information du Burkina

as/ata