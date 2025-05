Burkina-Education-Sport-USSUBF-Finale-U15

Finales USSU-BF 2025 : les Cascades remportent le trophée devant le Plateau central en football

Koudougou, 24 mai 2025 (AIB) – L’équipe de la région des Cascades des U15 a remporté samedi à Koudougou, la finale en football, de l’Union des sports scolaires et universitaires du Burkina Faso (USSU-BF) en battant celle du Plateau central par le score étriqué de 1 but à 0, a constaté l’AIB.

Les deux équipes ont rivalisé de talent sur le terrain de l’école Centre A de Koudougou en 2 fois 30mn.

La rencontre a semblé équilibré au début pour basculer par la suite en faveur des Cascades qui avaient d’énormes potentiels dans leur effectif. Le Plateau central a pu résisté une mi-temps (0-0).

L’équipe des Cascades revient de la pause gonflés à bloc et déroule mieux. Son attaquant Adama Coulibaly se défait du marquage de la défense adverse et prend de vitesse le libéro du Plateau pour aller ouvrir le score (35e). Le match s’anime et les quelques assauts du Plateau central sont restés infructueux. Adama Coulibaly qui véritablement pesé sur la défense du Plateau central reviendra une seconde fois mais a vu sa frappe s’échouer sur le montant gauche du gardien de but du Plateau central (55e). Le score restera inchangé jusqu’à la fin de la partie.

L’entraineur de l’équipe des Cascades Moumouni Traoré, également coach de l’US Comoé (USCO, Ligue 1 burkinabè) a justifié cette victoire par le fait que « ça joue bien. Ce qui a fait la différence c’est la fraicheur physique de mon équipe. On a eu la faveur du tirage et on a pu maintenir les enfants en frais. Ce matin je sentais une fraîcheur physique. Ce qui fait qu’on a pris le dessus sur l’adversaire ».

Pour le coach du Plateau central Ilboudo Kiswendsida Davy le gabarit a joué un rôle dans la défaite de son équipe. « Mes enfants sont très petits, donc la taille a un peu joué sur nous. On a pu tenir en première mi-temps. C’est vers la fin, avec la pression et le physique de l’adversaire que les enfants ont laché ».

Mais il ne décolère pas, mentionnant que « c’est le football qui est ainsi. Ils n’ont pas démérité. C’est notre première participation et on arrive en finale. Il faut féliciter ces enfants. On est fier d’eux ».

Les phases finales se poursuivent ce samedi avec les finales au niveau de la lutte et du Handball. C’est à l’issue de ces différentes affiches que le ministre en charge des sports Roland Somda va clôturer ces activités.

Agence d’information du Burkina

as/ata