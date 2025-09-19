ATHLETISME-BFA-SPORT-CHAMPIONNAT-MONDE-TRIPLESAUT

Finale mondiaux d’athlétisme Tokyo 2025 : Hugues Fabrice Zango termine 7e et prend sa retraite

Ouagadougou, 19 sept. 2025 (AIB)-Le triple-sauteur burkinabè Hugues Fabrice Zango a terminé 7e de la finale du triple saut des mondiaux d’athlétisme Tokyo 2025 avec un bond de 16,92 m, a-t-on appris du ministère burkinabè en charge des sports.

Hugues Fabrice Zango n’a pas pu défendre son tititre à Tokyo. Il s’est classé 7e de la compétition avec un bond de 16,92 m. Cette performance est la dernière réalisée par l’athlète burkinabè qui a pris du coup sa retraite à partir de ces mondiaux, selon le ministère des sports, de la jeunesse et de l’emploi.

Le département en charge des sports a félicité Dr. Hugues Fabrice Zango « pour avoir porté haut les couleurs du Burkina Faso tout au long de ta carrière ».

Agence d’information du Burkina

