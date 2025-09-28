BURKINA-SANGUIE-TENADO-MARACANA-COUPE-GNI-DWII-FINALE

Finale Maracana GNI DWII : Jeunes Talents sacré Champion de la 7e édition

Koudougou, 28 sept. 2025 (AIB) – Le Tournoi maracana de nuit « Gni Dwii » de Tenado a connu son apothéose ce samedi, avec une finale palpitante qui a couronné l’équipe de « Jeunes Talents » face à l’USFA FC.

La grande finale de cette 7e édition s’est jouée le samedi 27 septembre 2025 sur le terrain du lycée Saint-Augustin. L’opposition a mis aux prises « Jeunes Talents » à l’équipe de l’USFA FC.

Le sort du match a été scellé par une frappe chirurgicale de Ivan Bassolé de l’équipe de « Jeunes Talents », qui a ouvert le score dès la 10e minute de la première période.

Malgré les efforts de part et d’autre, ce but sera le seul de la rencontre, permettant à « Jeunes Talents » de s’imposer et de succéder à « Jeunesse Club » au palmarès. L’équipe victorieuse, « Jeunes Talents », repart avec le trophée, un jeu de maillots, des médailles en or et une enveloppe de 500 000 F CFA.

L’équipe finaliste, l’USFA FC, qui n’a pas démérité est récompensée d’une enveloppe de 300 000 F CFA, de médailles en argent, d’un jeu de maillots et de ballons. Les équipes classées 3 ème et 4 ème ont respectivement reçu une enveloppe de 200 000 F CFA et 150 000 F CFA, accompagnées de matériel sportif.

A noter que la cérémonie de clôture a été patronnée par le ministre de la justice et des droits humains, chargé des relations avec les institutions, Me Edasso Rodrigue Bayala. Dans son discours, il a tenu à rendre un vibrant hommage aux FDS et aux VDP qui combattent pour le retour de la paix au Faso, tout en saluant l’initiative des promoteurs du tournoi.

Plusieurs personnalités ont honoré l’événement de leur présence, notamment le haut-commissaire de la Province du Sanguié, Talari Germaine Ouoba, et le Président de la délégation spéciale de la commune de Ténado, Asmède Dianda.

Les promoteurs du tournoi, Baboar Patrice Bado, Placid Kabore et Augustin Bassono, ont, par la voix de Augustin Bassono, exprimé leur gratitude aux autorités, parrains, invités et amis pour leur accompagnement, félicitant également le comité d’organisation pour son dynamisme.

C’est dans une ambiance festive que s’est achevée cette 7e édition du tournoi maracana de nuit « Gni Dwii », avec un rendez-vous donné pour l’année prochaine.

Agence d’information du Burkina

YCB/FGB/AS/ATA