Finale Maracana Boss à Ouaga : l’Académie Sainte Edwige surclasse le Soleil du Centre (4-1)

Ouagadougou, 28 sept. 2025 (AIB) – l’Académie Sainte Edwige de Tampouy (ASE) a été sacrée dimanche soir à la 4e édition du tournoi maracana des moins de 15 ans, « Boss à Ouaga » en battant en finale sur le terrain du collège Pentecôte de Ouagadougou, la formation du Soleil du Centre de Tanghin par le score de 4 buts à 1.

La finale, placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale, a tenu toutes ses promesses avec une opposition de styles entre deux écoles de jeu. L’ASE de Tampouy a opté pour un jeu direct et rapide, multipliant les incursions offensives dès le coup d’envoi. Ce choix s’est vite révélé payant avec l’ouverture du score à la 9e minute.

Le Soleil du Centre de Tanghin, fidèle à son plan basé sur la patience et les phases de conservation, a retrouvé ses repères à la reprise et a réussi à égaliser dès l’entame de la seconde période. Mais cette réaction a vite été annihilée par la pression offensive de l’ASE.

Acculée dans ses retranchements, la défense du Soleil du Centre a fini par concéder un but contre son camp, avant de craquer définitivement face aux vagues offensives adverses. Les académiciens de Sainte Edwige, en pleine confiance, ont alourdi la marque pour finalement s’imposer 4 buts à 1.

Le promoteur du tournoi, Daouda Sawadogo, président de l’Association sportive Boss à Ouaga, a salué « une finale de haut niveau qui a permis de mettre en lumière la relève sportive ». Il a rendu hommage aux bénévoles, arbitres, médiateurs et partenaires dont l’engagement a contribué, selon lui, à faire de cette compétition « un véritable succès populaire et sportif ».

Sawadogo a insisté sur la nécessité d’un accompagnement accru des autorités, des acteurs sportifs et des partenaires pour les prochaines éditions, soulignant que le tournoi constitue une tribune d’expression et de promotion pour des jeunes talents issus des quartiers de Ouagadougou.

Aux termes de la compétition qui a réuni 16 équipes de jeunes de moins de 15 ans (et moins de 45 kg), l’équipe vainqueur remporte le trophée, un jeu de maillots, un ballon et la somme de 40 000FCFA, laissant l’équipe finaliste, Soleil du Centre de Tanghin, avec une enveloppe de 30 000 F CFA, un ballon et un jeu de maillots. L’équipe classée troisième est repartie avec une enveloppe de 10 000 F CFA.

C’est dans une ambiance festive et fraternelle que s’est refermée cette 4e édition, et rendez-vous a été pris pour l’année prochaine.

Agence d’Information du Burkina

