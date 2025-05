Burkina-Centre-Ouest-Fete-Travail-Randonnée-Tourisme

Fête du Travail à Réo : randonnée et découvertes touristiques au menu

Réo, le 2 mai 2025 (AIB)-les travailleurs du public, du privé et les partenaires au développement ont été conviés, ce 1er mai, fête du Travail, à une journée de randonnée et de découvertes touristiques, a constaté l’AIB.

Placée sous le signe du renforcement de la cohésion sociale et de la collaboration institutionnelle, cette initiative a proposé un programme riche et varié sous l’impulsion du Haut-Commissaire du Sanguié, Talari Germaine Ouoba.

Les participants ont eu l’opportunité de s’immerger dans le patrimoine local en explorant à vélo les habitations traditionnelles de la région, véritables témoins de l’architecture gourounsi et des modes de vie ancestraux.

L’aventure s’est poursuivie par une randonnée pédestre d’un kilomètre à la découverte des mystérieuses grottes du secteur n°7 de Réo, offrant une combinaison d’activité physique et d’exploration naturelle. Le volet culturel a été mis à l’honneur avec la visite du musée « Da-do », un écrin de l’histoire de la communauté Lyéla.

Au-delà de la découverte touristique et de l’activité physique, cette journée du 1er mai a été également un espace d’apprentissage et d’échange. Une conférence publique animée par le Directeur régional du travail et de la protection sociale, Zakaria Sawadogo, a permis d’éclairer les participants sur leurs droits et obligations dans le cadre de la relation de travail.

Pour favoriser la détente et le Networking, le siège de l’association APAD-Sanguié a accueilli des jeux de société conviviaux tels que le scrabble, le ludo, les jeux de dames, la pétanque et les jeux de cartes. Un barbecue comme déjeuner, agrémenté d’animations culturelles a clos cette journée festive.

L’événement, faut-il le signifier, a rassemblé un large public de plus cent personnes, incluant les responsables et agents des services déconcentrés de l’Etat, les acteurs du secteur privé, les représentants d’institutions, de projets et les partenaires locaux.

Les participants ont ainsi parcouru un itinéraire de 28,5 km au total, les menant à travers les joyaux de Réo avant de revenir au point de départ à 17h30.

Agence d’information du Burkina

FGB/PB/AS/ATA