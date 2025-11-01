Fête de l’armée : Le ministre de la Défense appelle à l’unité dans la Révolution progressiste et populaire

‎

Ouagadougou, 1er nov. 2025 (AIB)-Le Burkina Faso a commémoré, ce samedi 1er novembre 2025, le 65ᵉ anniversaire de la création des Forces armées nationales, au cours d’une prise d’armes solennelle placée sous le thème : « Forces armées nationales engagées avec le peuple dans la Révolution progressiste et populaire pour une défense souveraine du territoire ».

La cérémonie, présidée par le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a été marquée par le discours du ministre en charge de la Défense, qui a rendu un vibrant hommage aux pionniers et à l’ensemble des acteurs de la défense nationale, anciens comme actuels.

‎

Le ministre d’État a salué la mémoire des devanciers et anciens combattants qui ont bâti les fondations de l’armée nationale dès les premières heures de l’indépendance.

Il a honoré la mémoire de tous les héros tombés sur le champ d’honneur, victimes de la barbarie des forces du mal, avant d’inviter l’assistance à observer une minute de silence en leur hommage.

‎

« Leur sacrifice nous oblige, et leur mémoire demeure la flamme de notre engagement collectif », a-t-il déclaré.

‎

Il a insisté sur la symbiose retrouvée entre le peuple et son armée, soulignant que cette union sacrée, héritée de l’esprit révolutionnaire du camarade capitaine Thomas Sankara, est la clé de la victoire contre toute forme de domination et d’impérialisme.

« Une armée forte est une armée comprise et soutenue par son peuple », a-t-il affirmé, appelant à renforcer les liens de confiance entre les forces armées et les populations.

‎

Le ministre a dressé un bilan des réformes et des acquis récents au sein des Forces armées nationales.

Il a évoqué la montée en puissance opérationnelle des forces combattantes, la création de nouvelles unités adaptées aux réalités du terrain, l’acquisition de moyens logistiques majeurs, la mutualisation des efforts de défense dans le cadre de la Confédération des États du Sahel (AES), la création d’un institut de formation de l’élite militaire nationale, l’amélioration des conditions de vie des militaires et de leurs familles, ainsi que la formation d’une jeunesse patriote à travers l’initiative présidentielle d’immersion patriotique et le camp de vacances « Faso Mêbo ».

‎

Il a également salué la mise en œuvre du Fonds de soutien patriotique, un instrument d’adhésion populaire permettant le financement et l’équipement des forces combattantes.

‎

Le ministre a exhorté les Forces armées nationales, les forces de sécurité intérieure, les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et les populations civiles à poursuivre la lutte commune pour la défense souveraine du territoire. « C’est ensemble que nous triompherons », a-t-il lancé, avant d’ajouter : « La victoire appartient aux peuples dignes, courageux et solidaires. Notre peuple, intègre et fier héritier des résistants à la pénétration coloniale, ne renoncera jamais à sa liberté. »

‎

Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a, à son tour, rappelé que les militaires burkinabè n’ont jamais courbé l’échine face à un adversaire. Selon lui, la guerre actuelle constitue une nouvelle épreuve qui met en lumière la force, le professionnalisme et le courage de l’armée nationale.

‎

« L’armée est l’émanation du peuple. C’est ensemble que nous menons ce combat pour la libération et la souveraineté véritable du Burkina Faso », a-t-il affirmé, convaincu que l’union du peuple et de l’armée garantira une victoire certaine.

‎

Le chef du gouvernement a conclu en appelant à poursuivre la marche vers la paix, le développement et l’épanouissement des populations dans l’espace de l’AES.

‎

Agence d’Information du Burkina

‎OS/ata