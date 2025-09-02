Türkiye-Anniversaire-Célébration-Burkina

Fête de la Victoire : La Türkiye se tient aux côtés du Burkina Faso pour le retour de la paix et de la prospérité

2 sept. 2025 (AIB) – La Türkiye a célébré ce lundi soir à Ouagadougou, le 103è anniversaire de sa Grande Victoire de 1922 en se plaçant aux côtés du peuple burkinabè qui se bat actuellement pour le retour de la paix et de la prospérité au Burkina Faso.

L’Ambassadeur de la république de Türkiye au Burkina Faso Mme Feriba Duygu Hokkaci Esirgen a assuré ce lundi soir à Ouagadougou, que son pays, « s’est placé aux côtés du Peuple burkinabè depuis le premier jour, face aux défis auxquels il fait face » et souligné son engagement « en faveur de la paix et de la prospérité que le peuple burkinabé mérite ».

La diplomate de Türkiye s’exprimait à l’occasion du 103è anniversaire de la Grande Victoire du 30 août 1922 sous le commandement de Mustafa Kemal Atatürk qui a abouti à la fondation de la République de Türkiye.

L’Ambassadeur Feriba Duygu Hokkaci Esirgen a souligné que son pays et le Burkina Faso ont développé leurs coopérations « dans les domaines de la sécurité et de la défense » mais aussi dans les secteurs tels que « l’éducation, la santé, la formation et les infrastructures ».

A titre d’exemple, elle a cité « la première opération de transplantation rénale réalisée au mois de Juillet au Burkina Faso grâce à la collaboration des médecins turcs et burkinabè, qui ont travaillé ensemble main dans la main ».

« Je suis ravie de constater notre volonté partagée et réciproque des deux côtés pour maintenir ce dynamisme afin de produire de meilleures réussites au profit de nos peuples », a-t-elle terminé.

Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur Karamoko Jean Marie Traoré était représenté par son directeur de cabinet Dieudonné Désiré Sougouri.

Le ministre par la voix de son directeur de cabinet a témoigné « la gratitude du Gouvernement burkinabè aux Autorités Turques pour leur grand apport dans la politique de reconquête de notre territoire et pour la mise en œuvre du Plan d’Actions pour la Stabilisation et le Développement ».

Selon le ministre Traoré, « la République de Türkiye, à travers les difficiles batailles » comme celle qui a conduit à la Grande Victoire de 1923, « a su se forger une identité et une voie originale de développement qui lui ont permis de s’émanciper et se développer pour devenir ce grand pays attractif qui séduit le monde entier aujourd’hui » et « qui force l’admiration des autres Peuples en lutte pour une véritable souveraineté comme le Burkina Faso ».

C’est pourquoi, a poursuivi le chef de la diplomatie burkinabè, la Türkiye « comprend cette lutte du Peuple burkinabè et la partage à travers son appui sans cesse renouvelé au Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme et pour la souveraineté vraie ».

« Notre présence à cette importante cérémonie, est le symbole de la vitalité de la coopération et des liens forts d’amitié qui unissent le Burkina Faso à la République de Türkiye », a-t-il souligné.

La Fête de la Victoire commémore la bataille finale en Anatolie occidentale contre les forces grecques en 1922 et est dédiée aux forces armées turques.

Agence d’information du Burkina

WIS/BZ