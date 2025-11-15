FOOT-BFA-NIG-MAR-SPORT-FIFA-CAF-AMICAL

Fenêtre FIFA: Landry Kaboré permet au Burkina de battre le Niger par 3-2

Ouagadougou, 14 nov. 2025 (AIB)-L’attaquant des Etalons du Burkina Faso Paul Landry Kaboré a réalisé vendredi soir à Casablanca au Maroc, un triplé face au Mena du Niger, pour la victoire de son équipe (3-2) dans le match international amical qui opposait les deux équipes, comptant pour la journée FIFA.

C’est pourtant le Mena du Niger qui a ouvert les hostilités en ouvrant le score par Ousséni Soumaila (25e). L’attaquant burkinabè de Hert of Midlothian FC (Ecosse) a égalisé (35e) puis doubler la mise dans les arrêts de jeu de la première période (45e+2).

A la seconde période le Niger a égalisé sur penalty de Daniel Sosah (55e) avant que le gaucher nominal burkinabè Landry Kaboré ne réalise son coup de chapeau à 58e mn et permettant au Burkina Faso de remporter le gain du match. Ce n’est pas la première fois que l’ancien joueur de Salitas FC réalise un triplé en équipe nationale. Contre l’Ethiopie en éliminatoire de la coupe du monde au stade du 4 août, il avait également marqué trois buts, permettant aux Etalons de gagner 3-1.

Les poulains de Brama Traoré joueront un second match amical dans le Royaume Chérifien, cette fois contre les Panthères du Bénin le 18 novembre prochain. L’équipe burkinabè se prépare pour la CAN Maroc 2025 qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Agence d’information du Burkina

