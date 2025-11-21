Burkina-Santé-Médicaments-Lutte

Faux médicaments : l’Ordre des pharmaciens félicite les FDS pour l’opération « LADELI »

Ouagadougou, 20 nov. 2025(AIB)-L’Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso (ONPBF) a salué jeudi l’efficacité et le professionnalisme des Forces de défense et de sécurité (FDS) dans la récente opération « LADELI », menée contre les trafics illicites, notamment celui des faux médicaments dans certains marchés.

Dans un communiqué, l’ONPBF s’est dit satisfait des résultats obtenus, estimant que les interventions des FDS ont permis de démanteler des réseaux « dangereux pour la santé publique ».

L’Ordre rappelle que les faux médicaments constituent « un poison silencieux » exposant les populations à de graves risques sanitaires et compromettant la sécurité du système de santé burkinabè.

Au nom du corps pharmaceutique, le président de l’ONPBF, Dr Nao Nedié, a exprimé sa gratitude aux FDS pour leur engagement.

Il réaffirmé l’engagement de l’institution à renforcer la collaboration avec les autorités compétentes, intensifier la sensibilisation et promouvoir l’accès à des médicaments de qualité distribués uniquement dans les officines et structures agréées.

L’Ordre a par ailleurs appelé la population à ne jamais acheter de médicaments dans la rue et à « faire confiance au pharmacien, conseiller de santé de proximité ».

L’ONPBF assure rester mobilisé aux côtés des pouvoirs publics pour poursuivre la lutte contre ce trafic et protéger la santé des Burkinabè.

Agence d’information du Burkina

HEY/ata