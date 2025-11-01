Fatouma Coulibaly, l’ambassadrice du Paysan noir en terre russe

Ouagadougou, 26 oct. 2025 (AIB) – En séjour en Russie du 21 au 24 octobre 2025, la réalisatrice burkinabè Fatouma Coulibaly, dite Bily, a multiplié les rencontres avec des investisseurs potentiels en vue de la réhabilitation de la mythique salle de cinéma Paysan noir de Banfora, qu’elle souhaite transformer en un espace moderne dédié au septième art.

« Je suis venue échanger avec l’Association des entrepreneurs russes afin d’identifier des partenaires potentiels pour la modernisation de la salle de cinéma Paysan noir », a confié dimanche 26 octobre 2025, Fatouma Coulibaly à l’AIB.

Selon la réalisatrice, les échanges ont été prometteurs et pourraient aboutir à la transformation du lieu en une salle moderne répondant aux standards internationaux.

Elle a également indiqué que plusieurs producteurs russes ont déjà manifesté leur intérêt pour des coproductions cinématographiques, et que les pourparlers se poursuivront dans les jours à venir.

La cinéaste a, par ailleurs, eu des entretiens avec l’Association des distributeurs et celle des exploitants de salles, afin d’examiner les possibilités de mise en place d’un circuit de distribution cinématographique entre le Burkina Faso et la Russie.

Son film Destiné a été projeté lors du Forum African Season 2025 à Moscou, une occasion pour elle de présenter à la Chambre de commerce russe un exposé sur l’histoire du cinéma burkinabè et sur les opportunités qu’offrent les technologies numériques pour la relance du secteur.

Entrepreneure culturelle, promotrice du Festival Koto et du Festival des Rencontres Interculturelles du Cinéma et de l’Audiovisuel (FRICA) qui forment gratuitement des jeunes souhaitant se lancer dans le cinéma et réaliser des films de sensibilisation sur la cohésion sociale, les conflits fonciers et les violences basées sur le genre , Fatouma Coulibaly est également fondatrice de l’agence Iwili Communication.

Engagée dans la valorisation des cultures locales et la professionnalisation du cinéma burkinabè, elle milite depuis plusieurs années pour la création d’infrastructures modernes dans les régions.

Agence d’Information du Burkina

ATA/as