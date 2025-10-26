Fasofoot Ligue 1 : Le Real du Faso triomphe face au Racing Club de Bobo (1-0) au stade Wobi

Bobo-Dioulasso, 25 octobre 2025 (AIB)-Le samedi 25 octobre 2025, le Stade Wobi de Bobo-Dioulasso a accueilli la 6ᵉ journée de Fasofoot Ligue 1, avec un match opposant le Racing Club de Bobo (RCB) au Real du Faso (RFA). Un grand nombre de supporters s’étaient déplacés pour assister à cette rencontre, qui s’est soldée par la victoire 1-0 du RFA.

Dès la 18ᵉ minute, le Real du Faso ouvre le score grâce à un superbe tir de Salif Simporé, qui trompe le portier du RCB. La première mi-temps a été marquée par un tournant décisif : Abdoul Karim Traoré, du Racing Club de Bobo, a écopé d’un carton rouge, laissant son équipe à dix contre onze pour le reste de la rencontre. Un avantage dont les hommes du coach Brahima Traoré ont su profiter.

À la reprise, les joueurs du RCB ont eu une belle occasion d’égaliser après un penalty obtenu dans les premières minutes de la seconde période. Malheureusement, le tir a été stoppé par le gardien du Real, Ernest Armel Soré — un moment clé qui a scellé le sort du match.

L’équipe de l’entraîneur Soualiho Coulibaly, le RCB, avec un match en retard contre le Rahimo FC, reste toujours muette devant le but à la sixième journée.

Le match s’est finalement achevé sur le score de 1-0 en faveur du Real du Faso.

Agence d’Information du Burkina

AB/ata