Faso Mêbo: Un élève offre 9 sacs de ciment à l’occasion de son 9e anniversaire

Ouagadougou, 29 sept. 2025 (AIB)- À l’occasion de la célébration son 9e anniversaire, l’élève Abdoul Jalil Ouattara, en classe de CE2, a offert samedi, 9 sacs de ciment et une pelle à l’initiative Faso Mêbo, en guise de contribution pour la construction du pays.

Accompagné de sa famille, Abdoul Jalil s’est rendu sur le site de Faso Mêbo pour remettre officiellement son don. Son geste coïncide avec la célébration de son anniversaire, survenue le 26 septembre dernier.

Selon la mère du donataire, Bintou Kaboré, ce don matérialise la volonté que son fils nourrit depuis longtemps.

En effet, Jalil parlait souvent de son désir d’apporter sa contribution à l’effort national et avait même une tirelire qu’il voulait consacrer à soutenir le capitaine Ibrahim Traoré, a confié Mme Kabré.

Face à son insistance, sa mère lui a proposé de faire le geste à travers Faso Mêbo qui est une initiative présidentielle.

« Il espérait rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré, mais je lui ai expliqué que cela serait difficile, compte tenu de ses nombreuses responsabilités. Nous avons donc décidé de venir ici pour remettre sa modeste contribution », a-t-elle ajouté.

Agence d’information du Burkina

