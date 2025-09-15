BURKINA-HOPITAL-SOUTIEN-FASO-MEBO

Faso Mêbo : L’hôpital de Bogodogo offre 20 tonnes de ciment et des bons de médicament

Ouagadougou, 15 sept. 2025 (AIB)- Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B), a soutenu lundi, l’initiative présidentielle Faso Mêbo avec 20 tonnes de ciment et des bons de médicaments.

« Nous sommes ce matin au siège de Faso Mêbo pour répondre à l’appel du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré entrant dans le cadre de son initiative présidentielle », a déclaré le Directeur général (DG) du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B), Seydou Nombré.

Pour M. Nombré, tous les agents du CHU-B se sont mobilisés massivement pour que le don de 20 tonnes de ciment à Faso Mêbo soit une réalité.

Le premier responsable de l’hôpital de Bogodogo qui s’exprimait lundi à Faso Mêbo, a précisé que son établissement sanitaire offre également 200 bons de consultation médicale et 200 bons d’examens médicaux.

« C’est la contribution du CHU- B pour le développement de notre chère patrie, le Burkina Faso », a soutenu le DG Seydou Nombré tout en remerciant ses collaborateurs pour leur contribution.

Il a aussi rassuré son personnel que son hôpital va répondre à tous les appels qui seront lancés dans le cadre du développement du Burkina Faso.

Créée le 16 octobre 2024, l’initiative présidentielle Faso Mêbo a pour objectif principal de transformer durablement le visage urbain du pays, à travers des travaux d’aménagements, d’embellissement, d’assainissement et d’urbanisation des différentes villes.

Agence d’information du Burkina

NO/BH/ATA