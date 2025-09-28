BURKINA-NANDO-FASO-MEBO-LANCEMENT

Faso Mêbo : les Forces vives de Nando affûtent leurs armes pour le lancement

Koudougou, 27 sept. 2025 (AIB)-Le gouverneur de la région de Nando, Adama Jean Yves Béré, a présidé, vendredi, une rencontre d’information des forces vives de la région, pour le lancement des activités sur l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Cette rencontre visait principalement à susciter une adhésion volontaire et massive des populations à cette politique nationale, initiée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Dans son adresse, le gouverneur Adama Jean Béré a exhorté les participants à se mobiliser pleinement pour le lancement et la mise en œuvre de l’initiative dans la région.

« C’est vrai que notre région accuse relativement un retard dans le lancement de Faso Mêbo mais je sais également que quand Koudougou se met debout, il faut savoir compter avec lui pour des résultats extraordinaires », a-t-il lancé. »

Le point focal de Faso Mêbo, le capitaine Ismaël Natanaël, a présenté les principes généraux ainsi que les contours de l’entreprise.

Il s’est appuyé sur les expériences de Tenkodogo et de Bobo-Dioulasso, où il s’est rendu pour s’enquérir des réalités du terrain. Il a rappelé que cette dynamique endogène doit être appropriée par les forces vives afin d’atteindre les objectifs de désenclavement et d’urbanisation des villes, visant in fine à améliorer le cadre de vie des citoyens.

Les participants à la rencontre ont formulé des propositions tous azimuts pour assurer la pleine réussite de Faso Mêbo dans la région.

Il est important de noter que Faso Mêbo fait partie des six initiatives présidentielles adoptées au Burkina Faso et constitue un pilier de la dynamique de transformation urbaine engagée par l’État.

La deuxième rencontre préparatoire qui entend mobiliser les fils et filles, la société civile, les opérateurs économiques ainsi que les autorités coutumières et religieuses de la région est prévue pour vendredi prochain.

