Faso Mêbo : Les chefs des circonscriptions administratives du pays offrent du matériel de plus de 8 millions

Ouagadougou, 4 septembre 2025 (AIB) – Les chefs des circonscriptions administratives du Burkina Faso ont remis, jeudi, à Ouagadougou, un don en matériel d’une valeur de plus de 8 millions de FCFA au profit de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo.

Le don, d’un montant total de 8 315 000 FCFA, est composé de 2 compacteurs, 2 tricycles, 1 500 moules de confection de pavés et 38 tonnes de ciment.

Cette contribution émane de l’ensemble des chefs des circonscriptions administratives du Burkina Faso à savoir, les 13 gouverneurs de régions, les 13 secrétaires généraux de régions, les 45 hauts-commissaires, les 45 secrétaires généraux de provinces et les 350 préfets de départements.

Selon le gouverneur de la région de Nando, Adama Jean Yves Béré, par ailleurs porte-parole des donateurs, les chefs des circonscriptions administratives, étant les représentants du Président du Faso dans leurs ressorts territoriaux respectifs, sont directement concernés par cette initiative présidentielle. C’est pourquoi ils ont tenu à y apporter leur contribution.

« Nous apportons ce soutien pour que les activités de Faso Mêbo puissent prospérer, car nul ne fera le développement du Burkina Faso à notre place », a-t-il déclaré.

Le gouverneur Béré a également invité l’ensemble des Burkinabè à continuer d’apporter leur soutien aux activités de Faso Mêbo.

À l’issue de la remise du don, les chefs des circonscriptions administratives se sont transformés, le temps de quelques minutes, en ouvriers en participant eux-mêmes à la confection de pavés.

Agence d’Information du Burkina

