Faso Mêbo : Les Burkinabè travaillant au CILSS offrent 12 tonnes de ciment

‎Ouagadougou, 12 Sept. 2025 (AIB)-Les Burkinabè travaillant au Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS) ont remis vendredi 12 septembre, un soutien de 12 tonnes de ciment à l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

A l’occasion de la 40e journée du Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS), les travailleurs burkinabè de l’organisation ont remis 240 sacs de ciment, d’une valeur de plus de 1 millions de Frans CFA, représentant leur soutien patriotique à l’initiative présidentielle Faso Mêbo

Ce geste de générosité vise à soutenir les actions d’embellissement et de désenclavement des localités du Burkina Faso menées par Faso Mêbo en faveur de la population, selon le porte-parole des travailleurs, Seydou Konkobo.

Pour lui, il appartient à chaque Burkinabè d’apporter sa pierre à la construction de la mère patrie.

« Il était naturel pour nous, au cœur de l’action gouvernementale, de soutenir une initiative aussi noble que celle portée par Faso Mêbo, nous sommes heureux de pouvoir contribuer, » a-t-il déclaré.

M. Konkobo a invité les Burkinabé d’ici et de la diaspora à prendre conscience de la portée de cette initiative présidentielle et de la soutenir pour bâtir le Faso.

Agence de l’Information du Burkina

LN /ZAF/yos