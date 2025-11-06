Burkina-Faso-Mêbo-Afro-descendants-Contribution

Faso Mêbo : Les Afro-descendants offrent 23 tonnes de ciment

Ouagadougou, 6 nov. 2025 (AIB)-En séjour de reconnexion avec la terre de leurs ancêtres dans la capitale burkinabè, les Afro-descendants et membres de la diaspora africaine ont remis jeudi 23 tonnes de ciment à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, visant notamment le désenclavement et l’embellissement des villes du pays.

Les Afro-descendants ont offert 23 tonnes de ciment, participé au déchargement des camions et à la fabrication des pavés sur le site de Faso Mêbo, le jeudi 6 novembre à Ouagadougou.

Pour la représentante de la délégation et présidente fondatrice de l’African Diaspora Development Institute (ADDI), Dr Arikana Chihombori-Quao, cette action symbolise leur engagement à soutenir le programme de construction et d’aménagement urbain initié par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Agence d’information du Burkina