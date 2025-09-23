Burkina-Faso-Mêbo-Contribution

Faso Mêbo : L’entreprise WADFOW-DECAKILA BF offre 10 tonnes de ciment et un compacteur

Ouagadougou, 22 sept. 2025 (AIB) – L’entreprise burkinabè WADFOW-DECAKILA BF a remis, samedi 20 septembre 2025, une contribution patriotique composée de 200 sacs de ciment (10 tonnes) et d’un compacteur à « Faso Mêbo », l’initiative présidentielle qui vise notamment le désenclavement et l’embellissement des villes du pays.

En réponse à l’appel au soutien à l’initiative « Faso Mêbo », la société WADFOW-DECAKILA BF a manifesté son engagement en offrant du ciment, du matériel et en participant à la fabrication des pavés.

Selon le Directeur général de la société, Ali Amin, ce geste traduit la volonté de son entreprise d’accompagner la vision présidentielle et de contribuer activement au développement du Burkina Faso.

« Ensemble, institutions publiques et entreprises privées peuvent bâtir un avenir plus solide et durable pour la Nation », a-t-il souligné. Il a également invité les populations à ne ménager aucun effort pour soutenir l’initiative présidentielle en vue d’atteindre les objectifs fixés.

Agence d’information du Burkina