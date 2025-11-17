Burkina-Faso-Mêbo-Contribution

Gourma/Faso Mêbo: Le patronat de l’ex-région de l’Est apporte une contribution de 15 millions FCFA

Fada N’Gourma, 17 nov. 2025(AIB)-Le Conseil régional du patronat burkinabè de la région du Goulmou (CRPB) a remis jeudi 13 novembre 2025 à Fada N’Gourma, 104,5 tonnes de ciment, des matériaux et des vivres, évalué à 15 millions F CFA à l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Le Conseil régional de l’ancienne région de l’Est, constituée aujourd’hui du Goulmou, de la Sirba et de la Tapoa, ont répondu favorablement à l’appel du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en remettant 104,5 tonnes de ciment, 45 tonnes de gravier, 2 camions de sable de 12 m³ chacun, dix pelles, dix brouettes, ainsi que 2 tonnes de riz, à l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

C’était au cours du lancement officiel de la phase opérationnelle de Faso Mêbo dans la localité.

Selon Larba Lankoandé, cette contribution du patronat, appuyé par la diaspora, s’inscrit dans la dynamique nationale de mobilisation autour de Faso Mêbo. Il a rappelé que le patronat de l’Est avait déjà remis, en juillet dernier à Ouagadougou, 40 tonnes de ciment, estimées à 4,4 millions F CFA, comme première participation à l’initiative présidentielle.

« Nous apportons ainsi notre soutien à l’élan patriotique suscité par Faso Mêbo. En ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas rester en marge d’un projet aussi noble, fédérateur et patriotique », a affirmé M. Lankoandé.

Le président d’honneur du patronat de l’Est, Harouna Natama a abondé dans le même sens indiquant ue soutenir « Soutenir Faso Mêbo, c’est se soutenir soi-même. En y contribuant, nous participons au désenclavement et à l’embellissement de nos propres villes ».

Pour l’homme d’affaire Pierre Sandwidi, l’engouement suscité par Faso Mêbo traduit l’espoir d’un Burkina Faso en reconstruction. « Les populations ont compris la portée du projet. A cette allure, nos villes deviendront, dans quelques années, des espaces attractifs où il fera bon vivre », s’est-il réjoui.

L’opératrice économique Georgette Diallo/Thiombiano a, elle aussi, salué la mobilisation : « C’est notre région, ce sont nos provinces. Leur développement dépend d’abord de nous. Personne ne viendra les construire à notre place ».

Conscient donc des enjeux, le patronat de l’Est ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. La faitière entend, selon son président, se mobiliser davantage pour faire rayonner Faso Mêbo dans le grand Gulmu.

Pour se faire, Larba Lankoandé, remerciant au passage les opérateurs économiques qui ont accompli leur devoir patriotique, a invité ceux qui n’ont pas encore contribué à rejoindre le mouvement afin de faire de Faso Mêbo « un modèle de réussite dans le grand Gulmu ».

Et le président d’honneur Natama d’insister : « nous remercions vivement les personnes qui ont contribué et nous souhaitons que leurs affaires prospèrent pour qu’ils puissent contribuer davantage.

Ceux qui ne l’ont pas encore fait, nous les invitons à leur emboîter le pas ». Pour terminer, le président du patronat de l’Est, Larba Lankoandé, a salué les équipes techniques, les populations et les nombreux bénévoles mobilisés quotidiennement pour les travaux de pavage et d’aménagement.

