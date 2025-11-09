Faso Mêbo : Le gouverneur Béré lance les travaux d’aménagement et d’embellissement des villes de la région de Nando

Koudougou, 8 nov. 2025 (AIB)-La phase opérationnelle de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo a été lancée ce samedi à Koudougou, chef-lieu de la région de Nando. Placée sous la présidence du gouverneur Adama Jean Yves Béré, la cérémonie a marqué le top départ des travaux d’aménagement et d’embellissement des villes de la région.

L’événement a été rehaussé par la présence du général de brigade Pingrenoma Zagré, Grand chancelier des Ordres burkinabè, ainsi que du gouverneur de la région du Kadiogo, Abdoulaye Bassinga, venus soutenir le gouverneur Béré.

Un mois après la cérémonie de lancement du 10 octobre dernier, le comité de suivi, piloté par le commandant du 3ᵉ BIA de Koudougou, le capitaine Ismaël Natanaël Nombré, a présenté un bilan des contributions particulièrement encourageant : plus de 1 000 tonnes de ciment, plus de 500 tonnes de granite, 60 tonnes de sable, 4 800 moules de pavés, ainsi que d’autres apports essentiels pour démarrer les travaux.

Le gouverneur Béré a exprimé sa profonde satisfaction face à l’ampleur de ces contributions, y voyant la preuve de la forte adhésion des populations aux initiatives et aux mots d’ordre du camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré.

Il a adressé sa profonde gratitude et ses sincères remerciements à tous les contributeurs pour leurs actes patriotiques et a lancé un appel vibrant aux filles et fils de la région à maintenir la dynamique en cours.

La cérémonie s’est achevée par la pose symbolique des premiers pavés devant le haut-commissariat de Koudougou, marquant ainsi le début officiel des opérations de revêtement des sites.

Cette deuxième étape de Faso Mêbo vise à transformer l’image des villes de la région de Nando à travers l’assainissement, la création d’espaces verts et la pose de pavés sur les terre-pleins centraux, les places publiques, les universités, instituts, grandes écoles, monuments et autres lieux emblématiques.

Le président de la délégation spéciale communale de Koudougou, Amédée Paré, s’est réjoui de l’élan manifeste des différents acteurs engagés pour la cause de Faso Mêbo, qui consolide désormais ses bases à Koudougou.

Agence d’Information du Burkina

PB/ata