Faso Mêbo : l’Amicale des militaires et anciens militaires de l’armée américaine, originaires du Burkina, offre 40 tonnes de granite et 75 tonnes de sable

Ouagadougou, 19 sept. 2025 (AIB)-L’Amicale des militaires et anciens militaires de l’Armée américaine, originaires du Burkina Faso, a fait, vendredi, un don estimé à un million de francs CFA à l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Ce don est composé de quarante (40) tonnes de granite et de soixante-quinze (75) tonnes de sable, pour une valeur totale d’environ un million de francs CFA.

Cette initiative de l’Amicale vise à répondre à l’appel à contribution lancé par les plus hautes autorités du pays pour la construction nationale.

« En voyant le grand engouement et l’engagement réel des populations pour soutenir l’initiative présidentielle, nous avons voulu aussi apporter notre modeste contribution », a déclaré Kalifa Romuald Dao, Secrétaire général de l’Amicale.

L’Amicale a par ailleurs invité tous les Burkinabè, où qu’ils se trouvent, à soutenir les initiatives du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

« Nous voulons que d’autres Burkinabè s’inspirent de ce bel exemple en accompagnant le Président du Faso pour le développement de notre chère patrie », a lancé M. Dao.

En plus de ce don, les membres de l’Amicale ont contribué à la confection des pavés sur le site de Faso Mêbo.

Créée en 2022, l’Amicale des militaires et anciens militaires de l’Armée américaine, originaires du Burkina Faso et qui compte à ce jour 38 membres, avait déjà soutenu une initiative visant à collecter des vivres au profit des populations de la ville de Djibo.

Agence d’Information du Burkina

OS/ata