Faso Mêbo : La population de Zogona offre 10 tonnes de ciment et du matériel de construction

Ouagadougou, 20 sept. 2025 (AIB)- La population de Zogona avec à sa tête, Sa Majesté Naaba Poulma a remis samedi, à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, 10 tonnes de ciment et du matériel de construction.

« Nous sommes venus pour répondre à l’appel du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans le cadre de l’initiative présidentielle Faso Mêbo », a affirmé Sa Majesté Naaba Poulma de Zogona.

Selon lui, le don est composé de 10 tonnes ciment, de 15 brouettes, 60 pelles, 60 truelles, 10 arrosoirs et 5 paquets de gants.

Le chef de Zogona s’exprimait samedi à Ouagadougou au siège de Faso Mêbo, au cours d’une cérémonie de remise du don.

Il s’est dit satisfait de la mobilisation de la population pour soutenir l’initiative du capitaine Ibrahim Traoré qui permet de développer et de bâtir un Burkina prospère.

« Le geste a été possible grâce à la contribution de la population de Zogona et nous sommes très contents de son accompagnement », a soutenu Sa Majesté Naaba Poulma de Zogona.

Il a également appelé les Burkinabè à soutenir l’initiative présidentielle pour la construction d’un Burkina nouveau et souverain.

Créée le 16 octobre 2024, l’initiative présidentielle Faso Mêbo a pour objectif principal de transformer durablement le visage urbain du pays, à travers des travaux d’aménagements, d’embellissement, d’assainissement et d’urbanisation des différentes villes.

