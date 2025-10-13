Burkina-Faso-Mêbo-Contribution

Faso Mêbo : La commune de Dandé offre 200 sacs de ciment

Ouagadougou, 13 oct. 2025 (AIB)-A l’initiative de son Président de la délégation spéciale, Adama Zoundi, la commune de Dandé située dans la province du Houet, a mobilisé 10 tonnes de ciment au profit de l’initiative présidentielle Faso Mêbo, visant notamment le désenclavement et l’embellissement des villes du Burkina.

Une campagne locale dénommée «Un citoyen, un sac de ciment», lancée le 15 juillet 2025 par le Président de la délégation spéciale(PDS) de Dandé, Adama Zoundi, a permis à la commune et ses partenaires de mobiliser et remettre, samedi 11 octobre 2025 à Bobo-Dioulasso, 200 sacs de ciment pour la constructions du Burkina Faso.

Selon le PDS, cette contribution vise à soutenir les efforts du gouvernement pour améliorer le cadre de vie des Burkinabè. Il a exprimé sa gratitude à la population et aux partenaires pour leur élan Patriotique et leur engagement à la construction endogène du pays.

Située dans la province du Houet, région du Guiriko, la commune de Dandé compte environ 28 mille habitants et couvre une superficie de 239 km².

Agence d’information du Burkina

YOS/ata