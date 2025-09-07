BURKINA-CAMP VACANCES FASO MEBO

Faso Mêbo 2025 : Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo appelle les campeurs à incarner les valeurs citoyennes

Bobo-Dioulasso/Faso Mêbo, 7 septembre 2025 (AIB). Le Premier ministre, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, a transmis ce dimanche aux campeurs du camp vacances Faso Mêbo le message de Son Excellence le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, les invitant à être des citoyens exemplaires.

Dans son allocution à la cérémonie de clôture, le Chef du gouvernement a rappelé aux enfants que la discipline, le travail et le respect doivent désormais guider leur quotidien, sous le regard attentif de leurs parents. Il les a également encouragés à partager les connaissances acquises durant le camp avec leurs camarades restés à la maison, à l’école et dans leur environnement.

« Vous êtes doublement chanceux : être nés sur la terre du Burkina Faso, un pays riche, et vivre dans une ère où souffle un vent nouveau. Si quelqu’un vous dit que votre pays est pauvre, dites-lui le contraire », a-t-il lancé aux campeurs, avant de leur souhaiter une bonne reprise des classes et de les exhorter à être de bons exemples partout où ils se trouvent.

Agence d’Information du Burkina

AIB/Bobo/AB