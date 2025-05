FOOT-BFA-SPORT-FBF-LFP-LIGUE1-TITRE

Faso foot Ligue 1: Rahimo FC couronné à Sya

Bobo-Dioulasso, 20 mai 2025 (AIB)-Le Rahimo FC a été couronné champion du Burkina Faso pour la 2e fois de son histoire, à la faveur de son match en retard de la 30e journée décalée par les organisateurs pour ce mardi contre le RCB (0-0), a constaté l’AIB.

Sacré champion depuis la 29e journée (avant terme), le Rahimo FC a reçu sa couronne des mains du président de la Fédération burkinabè de football Oumarou Sawadogo à l’issue d’un match âprement disputé face au RCB. Le coach camerounais de l’équipe Njoya Mesack Mauril a profiter de cet ultime rencontre de Ligue 1 de la saison sans enjeu pour faire un turn-over.

Au cours de la saison Rahimo FC a engrangé 56 points sur 90 possible en 30 matchs, soit 16 victoires, 8 matchs nuls et 6 défaites. L’équipe a marqué 46 buts et en a concédé 25, soit un goal différentiel de + 21.

A l’issue de ce match le Rahimo FC va désormais se tourner vers les préparatifs de la finale de la coupe du Faso qu’il disputera à la fin mai contre le Sporting FC de Banfora. L’équipe créée par Rahim Ouédraogo peut encore réaliser le doublé comme elle l’a fait en 2019.

Le successeur de l’AS Douanes va, à l’issue de la Coupe du Faso, jouer la Ligue africaine des champions.

Agence d’information du Burkina

AS/BZ

as/ata