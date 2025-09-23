FOOT-BFA-SPORT-FBF-LFP-FASO-FOOT-LIGUE1
Faso foot Ligue 1 : les Gabelous déjà en tête à l’issue de la 1re journée
Ouagadougou, 23 sept. 2025 (AIB)-Les Gabelous de l’Association sportive des Douanes (AS Douanes) occupent le fauteuil de leader après leur victoire dimanche de 1 à 0 sur le Centre de formation de football espoir du Burkina (CFFEB), lors de la première journée du Faso foot Ligue 1, (le championnat national burkinabè de football de première division).
Cette victoire de l’AS Douanes était la seule de la première journée qui a vu six matchs se disputer, ceux de Rahimo FC contre Vitesse FC et USFA contre RCB étant reportés à une date ultérieure pour cause de campagne africaine.
Les rencontres ASFB # Salitas FC, Sporting Cascades # AJEB et ASFA-Y # AS SONABEL se sont soldés par des nuls blancs, pendant que les matchs SC Majestic # RCK et Real du Faso # EFO se sont terminés par des nuls de 1 but partout. Les matchs Rahimo FC # Vitesse FC et USFA # RCB sont reportés.
Tous les résultats
ASFB # Salitas FC : 0-0
CFFEB # AS Douanes : 0-1
Sporting des Cascades # AJEB : 0-0
ASFA-Y # AS SONABEL : 0-0
Matchs du lundi 22 septembre 2025
EFO – Real du Faso
SC Majestic # RCK
Matchs reportés
Rahimo FC # Vitesse FC
USFA # RCB
A l’issue de la première journée le classement se présente comme suit :
1re : AS Douanes : 3 pts+1
2e : EFO : 1 point
3e : RFA : 1 point
4e : RCK : 1 point
5e : SC Majestic : 1 point
6e : Salitas FC : 1 point
7e : ASFA-Y : 1 point
8e : AS SONABEL : 1 point
9e : Sporting C : 1 point
10e : AJEB : 1 point
11e : ASFB : 1 point
12e : RCB : 0 point (-1 match)
13e : Rahimo FC : 0 point (-1 match)
14e : USFA : 0 point (-1 point)
15e : Vitesse FC : 0 point (-1 match)
16e : CFFEB : 0 point – 1
Programme de la 2e journée
AJEB # EFO
ASFB # AS SONABEL
SC Majestic # Sporting C.
RFA # ASFA-Y
AS Douanes # Salitas FC
Vitesse FC # CFFEB
RCK # USFA
RCB # Rahimo FC
Agence d’information du Burkina
as/ata