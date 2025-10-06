FOOT-BFA-SPORT-FBF-LFP-LIGUE1-RESULTATS-CLASSEMENT

Faso Foot Ligue 1 : l’ASFA-Y et l’ASFB dans le même fauteuil de leaders après 3 journées

Ouagadougou, 6 oct. 2025 (AIB)-L’Association sportive du Faso Yennenga (ASFA-Y) et l’Association sportive des Fonctionnaires de Bobo (ASFB) sont co-leaders après leur victoire face à l’AJEB et au Real du Faso respectivement, à l’issue de la 3e journée du Faso Foot Ligue 1, disputée le week-end écoulé.

En recevant les jeunes espoirs de Bobo (AJEB), les protégers de la princesse Yennenga n’ont pas laissé passer leur chance d’occuper le fauteuil de leader. Les « Jaune et Vert » de Ouagadougou se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0). Au même moment, les Fonctionnaires, en déplacement dans la capitale burkinabè, ont eu raison du Real du Faso par le même score.

Le Sporting FC de Banfora a fait jeu égal avec l’EFO avec l’EFO (0-0) pendant que l’USFA qui recevait le SC Majestic, a été surprise au Centre technique national (0-1). Le Salitas FC a battu le Vitesse FC par 1 à 0 pendant que dans le derby du Centre l’AS SONABEL et l’AS Douanes ont partagé la poire en deux (0-0).

Le Rahimo FC s’est imposé devant les Faucons du Rail (1-0) pendant que le Racing club de Bobo a été défait à domicile par le promu CFFEB.

Tous les résultats de la 3e journée

USFA # SC Majestic : 0-1

ASFA-Y # AJEB : 1-0

SALITAS FC # VITESSE FC : 1-0

EFO # SPORTING FC : 0-0

RCK # RAHIMO FC : 0-1

AS SONABEL # AS DOUANES : 0-0

RFA # ASFB : 0-1

RCB # CFFEB : 0-1

Classement à l’issue de la 2e journée

1er : ASFA-Y : 7 points (+2)

1re ex : ASFB : 7 points (+2)

3e : Sporting FC : 5 points (+2)

4e : AS Douanes : 5 points (+1)

5e : CFFEB : 4 point (+0)

6e : SC Majestic : 4 point (-1)

7e : Rahimo FC : 3 point (+1, -2 matchs)

7e ex : Salitas FC : 3 points (+1)

9e : EFO : 3 points (+0)

10e : AJEB : 2 points (-1)

10e ex : AS SONABEL : 2 point (-1)

12e : RCK : 1 point (-1, -1 match)

13e : Vitesse FC : 1 point (-1, -1 match)

14e : RFA : 1 point (-2)

15e : USFA : 0 point (-1, -2 matchs)

15e ex : RCB : 0 point (-1, -2 matchs)

Agence d’information du Burkina

as/ata