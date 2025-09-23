Burkina-Education-Solidarité

Faso Action Solidaire offre des fournitures scolaires à 300 enfants démunis et orphelins de FDS et VDP

Ouagadougou, 22 sept. 2025 (AIB)- L’association Faso Action Solidaire a offert ce dimanche, des fournitures scolaires à près de 300 enfants démunis et orphelins des Forces de Défense et de sécurité (FDS) tombées pour la défense du territoire national.

« La journée de solidarité nous rappelle que malgré les épreuves, nous pouvons toujours choisir la solidarité, le partage et l’engagement », déclare Benjamin Bassolé, président de l’association Faso action solidaire (FAS).

Pour lui, la solidarité envers les plus démunis est une valeur importante que chaque personne devrait inculquer en soi.

M. Bassolé s’exprimait dimanche, à Ouagadougou à l’occasion de la 6ème édition de la journée de solidarité organisée par l’association Faso Action Solidaire.

En effet, environ 300 enfants démunis et orphelins des Forces de défense et de sécurité et Volontaires pour la défense de la patrie ont eu des kits scolaires composés de sacs, de cahiers, de stylos entre autres.

« A travers ce don, nous nourrissons l’espoir que chaque enfant mérite une attention surtout ceux qui, par les aléas de la vie ont été frappés par la précarité et la perte d’un parent » relève le président de l’association.

Adja Bonkoungou, guérisseuse de Zagtouli et marraine de l’édition salue l’initiative tout en exhortant les enfants à bien travailler à l’école.

« Aider les plus démunis et orphelins est une chose noble. L’association participe au bien-être de la population. Nous avons vu du concret ce soir » confie Adja Bonkoungou.

Abdoul Nafiou, élève en classe de Tle remercie les membres de l’association pour ce geste.

« Ces fournitures scolaires vont nous permettre d’aller à l’école et de bien étudier. Nous vous promettons de bien travailler à l’école » affirme –t-il.

Faso action solidaire, a également permis à plusieurs bacheliers de bénéficier de bourses d’études pour tout le cycle de la Licence offertes par le CERPAMAD.

Hamidou Diallo, bénéficiaires de cette bourse, désormais titulaire de la Licence a témoigné au nom de ses camarades, sa gratitude à l’université pour son accompagnement.

FAS a également accompagné plusieurs femmes à une formation en fabrication de pagne kôkô donda.

Des attestations de reconnaissance ont été remises aux personnes qui soutiennent les actions de l’association.

Faso Action Solidaire est une association créée en 2020. Elle œuvre pour l’entraide sociale, l’assainissement du cadre de vie.

FAS travaille aussi dans la formation de jeunes en entreprenariat pour une auto prise en charge. Elle mène aussi des actions citoyennes comme des journées de salubrité et de reboisement.

Agence d’information du Burkina

RK/ata