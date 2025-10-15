Fada/Action patriotique : « Un participant, un sac de ciment » pour Faso Mêbo

Fada N’Gourma, 14 octobre 2025 (AIB) – Le ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les institutions, à travers la Direction régionale en charge des Droits humains, de la Promotion de la citoyenneté et de la Paix de l’Est, a organisé ce mardi 14 octobre 2025 à Fada N’Gourma, une journée d’action patriotique placée sous le thème : « Un participant, un sac de ciment pour Faso Mêbo ».

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JNEPPC 2025), qui se tiennent du 2 au 16 octobre 2025 sous le thème « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage ». Elle vise à fédérer les énergies autour de l’initiative présidentielle Faso Mêbo, à travers une contribution citoyenne pour l’embellissement et le développement local.

La cérémonie de lancement officiel a été présidée par le secrétaire général de la région de l’Est, M. Siaka Ouattara, représentant le gouverneur, M. Ram Joseph Kafando, empêché.

M. Ouattara a salué la forte mobilisation des citoyens et appelé l’ensemble des forces vives à s’approprier l’initiative.

« J’invite tous les citoyens à se mobiliser autour de cette belle initiative qui vise à améliorer le cadre de vie de nos populations. Le résultat de cette action profite à nous-mêmes et à nos braves populations », a-t-il déclaré, avant d’adresser ses remerciements aux forces de défense et de sécurité pour leur rôle dans la quiétude ayant permis la tenue de l’activité.

Pour le directeur régional des Droits humains, de la Promotion de la citoyenneté et de la Paix de l’Est, M. Bouléma Yonli, cette journée traduit l’esprit même des JNEPPC.

« Après la première phase consacrée au nettoyage de la ville, nous avons jugé opportun, avec le lancement de Faso Mêbo, d’inviter chaque citoyen à apporter un sac de ciment pour construire notre cité. Ce geste symbolique exprime notre engagement collectif », a-t-il expliqué.

Le directeur a indiqué que le parrain de l’activité a contribué à hauteur de dix tonnes de ciment, saluant par ailleurs la mobilisation citoyenne et appelant à poursuivre cet élan au-delà de la journée.

La présidente des femmes patriotes de la région de l’Est, Mme Diallo née Thiombiano Georgette, a, pour sa part, réaffirmé le soutien des femmes à l’initiative présidentielle.

« En tant que patriotes, nous accompagnons les idéaux du président du Faso, Son Excellence Ibrahim Traoré. Les femmes patriotes se mobilisent pour soutenir et promouvoir Faso Mêbo », a-t-elle assuré.

La journée d’action patriotique « Un participant, un sac de ciment » a été marquée par des contributions en nature et la participation active des citoyens à la confection de pavés, illustrant la volonté collective d’œuvrer pour un développement endogène et durable.

Agence d’Information du Burkina

LNY/ata