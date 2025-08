Évaluation 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐬 𝐝’𝐨𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐝𝐞𝐬 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞𝐬 : 𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧𝐭 Pélagie Kabré/Kaboré 𝐨𝐛𝐭𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐮𝐧 𝐭𝐚𝐮𝐱 d’exécution 𝐝𝐞 𝟔𝟔,𝟓𝟑%

‎

‎Ce mardi 5 août 2025, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé à l’évaluation à mi-parcours du contrat d’objectifs de la ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, le Commandant Pélagie Kabré/Kaboré, qui affiche un taux d’exécution physique de 66,53 % au 30 juin 2025.

‎

‎Le contrat de la ministre comprend 45 produits répartis autour de cinq priorités majeures : le renforcement de la résilience des populations affectées par la crise, la consolidation de la cohésion sociale et de la solidarité nationale, le développement de mécanismes de protection sociale inclusive, l’autonomisation des femmes et des jeunes filles, ainsi que l’efficacité de l’intervention humanitaire d’urgence.

‎

‎« Sur les 45 produits attendus, 89 % sont livrés ou en cours de livraison. Ces efforts se traduisent par des résultats concrets sur le terrain : plus de 1 060 000 personnes retournées, contre 1 010 000 en fin d’année 2024 ; plus de 26 000 ménages déplacés ou retournés ayant bénéficié d’une assistance en articles ménagers de premier secours ; plus de 7 000 enfants vulnérables, orphelins ou en situation de handicap, scolarisés ou formés professionnellement ; plus de 260 000 personnes indigentes prises en charge psychosocialement ; plus de 2 000 femmes et jeunes filles formées à la gestion de microprojets ; plus de 4 000 personnes, en majorité des déplacés internes, assistées dans la création d’activités génératrices de revenus », a détaillé la ministre.

‎

‎Elle a également indiqué que près de 200 hectares de terres ont été mobilisés dans les régions du Centre, du Plateau central et du Centre-ouest pour permettre aux personnes déplacées internes de produire pour subvenir à leurs besoins alimentaires et participer à l’offensive agropastorale et halieutique. Cette dynamique vise à favoriser le relèvement des populations déplacées afin qu’elles deviennent autonomes et sortent de l’assistanat.

‎

‎La ministre a toutefois souligné que la mise en œuvre de son contrat d’objectifs a rencontré plusieurs difficultés, notamment l’accès restreint à certaines localités, l’insuffisance des ressources financières et des moyens roulants.

‎

‎Pour le second semestre, le Premier ministre a instruit la ministre de maintenir et renforcer cette dynamique pour faciliter le retour effectif des populations dans leurs localités d’origine, tout en restant vigilant face aux risques de catastrophes, notamment les inondations durant la saison des pluies.

‎

‎𝐃𝐂𝐑𝐏 / 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞