Etalon en Or 2025 : la cérémonie sera présidée par les trois ministres en charge des sports de l’AES

Ouagadougou, 9 juin 2025 (AIB) – La prestigieuse cérémonie de distinction des meilleurs sportifs burkinabè à l’international de l’année, « Etalons en Or », prévue pour se tenir le 14 juin prochain à Ouagadougou, sera co-présidée par les trois ministres en charge des sports du Burkina Faso, du Mali et du Niger, a appris l’AIB auprès des organisateurs de l’événement.

Le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi du Burkina Faso Anûuyirtole Roland Somda, celui de la jeunesse et des sports, chargé de l’instruction civique et de la construction citoyenne du Mali Abdoul Kassim Ibrahim Fomba et celui de la jeunesse et des sports du Niger, Sidi Mohamed Almouhmoud seront à Ouagadougou pour co-présider la 3e édition de Etalon en Or.

Etalon en Or football distinguera le meilleur footballeur international burkinabè qui aura fait plus briller l’Etoile du Burkina Faso hors de ses frontières, la Burkindi de la meilleure dame récompensera celle qui se serait la mieux fait distinguer, pendant que l’Etalon en Or disciplines associées fera un clin d’œil au sportif toutes disciplines confondues qui aura brillé cette année.

Lors de la 2e édition c’est Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen, Allemagne) qui a remporté l’Etalon en Or football, Hugues Fabrice Zango a été le meilleur au niveau de Etalon en Or discipline associées et Marthe Yasmine Koala s’est emparé de Etalon en Or Burkindi.

La cérémonie se déroulera à Canal Olympia Ouaga 2000 le samedi 14 juin prochain.

