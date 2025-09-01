Burkina-Yatenga-Panel-Désinformation-ABB

Burkina/Espace numérique : L’ABB invite les jeunes à ne pas rester insensibles face à la désinformation

Ouahigouya, 31 août 2025 (AIB)- L’Association des Blogueurs du Burkina (ABB) dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Promotion de l’éducation citoyenne et numérique pour une meilleure expression de la démocratie et un renforcement de la cohésion sociale », a organisé dimanche, un panel sur la désinformation et la cohésion sociale.

Une quarantaine de participants, notamment les acteurs de la veille citoyenne, les web activistes, les hommes de médias et les jeunes et femmes d’associations de promotion de la paix ont été outillés au cours d’une session de renforcement de capacités et de sensibilisation sur la désinformation et la cohésion sociale.

Honoré Sawadogo Secrétaire Général de la Délégation Spéciale communale de Ouahigouya qui a présidé la cérémonie d’ouverture a félicité l’ABB pour l’organisation d’une telle activité salutaire.

Il a également rappelé les méfaits de la désinformation et sur la cohésion sociale dans la cité de Naaba Kango.

Le Président du Conseil d’Administration (PCA) de l’ABB, Gabriel K. Kambou, après avoir présenté sa structure et les différentes activités de blogging et de management des réseaux sociaux menées, a fait place aux deux panélistes du jour pour leurs communications.

La première communication a porté sur le rôle de la Brigade de Lutte Contre la Cyber Criminalité (BLCC) dans la lutte contre la désinformation et les discours de haine au Burkina. Elle a été développée par le Lieutenant de police Julien Lègma Napougma.

La deuxième communication a traité du rôle des associations féminines et de jeunesses religieuses dans la promotion de la cohésion sociale à travers l’espace numérique et elle a été présentée par le représentant de la Direction Générale des affaires religieuses, Danioudou Kouda.

Les participants ont positivement apprécié les formations reçues lors de ce panel et ont estimé que former les jeunes sur la communication non violente pour la cohésion sociale et un retour rapide de la paix au Burkina Faso est une nécessité. Ils ont, au terme des échanges, pris des engagements que « Sur le Net je reste net, et à être un vecteur de paix en ligne ».

