Environnement-Reboisement-Pékin-Verdure

Chine : Beijing, une ville remarquablement verte

Pékin, 15 août 2025 (AIB) – La capitale chinoise impressionne par son reboisement réussi : les abords des routes sont transformés en véritables zones de verdure, agrémentées d’arbres, de fleurs et de gazon.

Le couvert végétal y est particulièrement remarquable, visible aussi bien le long des grands axes que dans les concessions.

Les autoroutes, boulevards, rues et ruelles sont bordés de végétation luxuriante. De grands arbres, rappelant parfois des champs d’hévéaculture, jalonnent les abords des voies sur de vastes périmètres.

Vue du ciel, l’immense superficie de cette mégalopole ressemble à une forêt impressionnante, ponctuée d’habitations. Les feuillages offrent par ailleurs un abri naturel contre les rayons du soleil, au grand bénéfice des piétons et cyclistes durant les périodes de forte chaleur.

Le gouvernement chinois a réussi à faire de sa capitale un véritable écrin de verdure.

Agence d’Information du Burkina (AIB)