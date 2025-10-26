Environ 700 Afrodescendants effectuent un retour symbolique sur leur terre ancestrale du Burkina

Ouagadougou, 26 octobre 2025 (AIB)-Environ 700 Afrodescendants venus de divers horizons ont foulé ce dimanche 26 octobre 2025 le sol du Burkina Faso, dans le cadre d’un retour symbolique sur la terre ancestrale, à l’initiative de l’Institut de Développement de la Diaspora africaine (ADDI).

La délégation a été accueillie à l’aéroport international de Ouagadougou par une équipe du ministère des Affaires étrangères, conduite par le Secrétaire général, l’ambassadeur Hernman Yirigouin Toé.

Ce retour au Burkina Faso s’inscrit dans une dynamique de reconnexion identitaire et mémorielle entre les communautés afrodescendantes et le continent africain.

Selon les organisateurs, le choix du Burkina Faso se justifie par le leadership panafricaniste du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dont la vision inspire la diaspora africaine.

« Le président du Faso a déclaré que le Burkina Faso est la maison de tous les Africains. Nous sommes venus lui témoigner notre soutien et réaffirmer notre engagement à œuvrer pour la concrétisation de sa vision d’une Afrique unie et souveraine », a déclaré la présidente de l’ADDI, Dr Arikana Chihombori, à son arrivée.

Pour sa part, le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Hernman Yirigouin Toé. a salué une démarche de réconciliation mémorielle et une marque de confiance envers le Burkina Faso.

« Ce retour symbolique place le Burkina Faso comme un espace d’accueil et d’espoir pour de nombreux Africains de la diaspora, dans un contexte de renaissance panafricaniste portée par la vision éclairée de S.E. le capitaine Ibrahim Traoré », a-t-il indiqué.

Le séjour de la délégation, prévu du 26 octobre au 8 novembre 2025, comprend des rencontres officielles, des conférences et ateliers, ainsi que des visites de sites historiques et culturels à travers le pays.

Des actions de solidarité en faveur des personnes déplacées internes et des échanges économiques avec le secteur privé burkinabè sont également au programme.

En rappel, les Afrodescendants sont les descendants des Africains qui ont été emmenés de force durant des siècles d’esclavage, notamment aux Amériques, en Europe, en Asie et dans les Caraïbes.

Agence d’Information du Burkina avec DCRP/MAECR-BE