Engagement patriotique : le CADES–BF lance des masters class pour promouvoir les idéaux de la Révolution populaire progressiste

Ouagadougou, 8 oct. 2025 (AIB)- Le Cercle d’actions pour le développement économique et social du Burkina Faso (CADES-BF) a lancé mercredi à Ouagadougou des cadres d’éveil et de conscientisation de la jeunesse burkinabè sur les idéaux de la Révolution populaire progressiste prônée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, le Cercle d’actions pour le développement économique et social (CADES-BF), avec l’appui du Premier Ministère, va animer des masters class dans toutes les régions du pays.

Le ministre en charge des Affaires étrangères, représentant du chef du gouvernement, a salué la tenue de cette initiative qu’il a qualifiée de cadre d’éveil et de formation citoyenne, destinée à renforcer la compréhension des fondements idéologiques et pratiques de la Révolution populaire progressiste.

Il a rappelé que cette dynamique s’inscrit dans la continuité de l’héritage du Président Thomas Sankara, tout en répondant aux défis contemporains liés à la souveraineté, à la justice sociale et au développement endogène.

Selon lui, la Révolution populaire progressiste prônée par le capitaine Ibrahim Traoré repose sur des valeurs de participation, de discipline, d’innovation et de résilience, et constitue une orientation nouvelle vers une transformation générationnelle profonde.

Elle ambitionne de bâtir un Burkina Faso libre, résilient et prospère, affranchi de toute forme d’aliénation et d’influence extérieure, a-t-il souligné.

« La motivation principale, c’est l’accompagnement des autorités dans la promotion et la défense des valeurs de la Révolution », a déclaré le secrétaire général du CADES-BF, Idrissa Sankara.

Pour lui, ces masters class, qui se tiendront dans toutes les régions, visent à « promouvoir les valeurs de la Révolution et amener les jeunes à prendre véritablement conscience ». Ils se tiennent sur le thème : « Révolution progressiste et populaire : rôle et contribution du CADES-BF dans la consolidation d’un Burkina nouveau avec le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l’État ».

Les rencontres se tiendront sous forme d’exposés thématiques animés par des personnes ressources en histoire, en civisme et patriotisme, d’une part, et de panels d’échanges et de partages d’expériences, d’autre part.

Le master class s’adressera aux volontaires, aux jeunes leaders associatifs, aux représentants d’organisations de la société civile, aux étudiants, aux élèves, aux journalistes, aux communicateurs, aux autorités locales, ainsi qu’à toute personne intéressée par les questions de citoyenneté et de patriotisme.

