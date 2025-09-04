Éliminé/Coupe du monde: les Etalons joueront en blanc contre le Djibouti

Ouagadougou, 4 sept. 2025 (AIB)- Les Etalons du Burkina Faso joueront la 7e journée des éliminatoires de la coupe du monde contre le Djibouti à Bissau en maillots blancs, a-t-on appris de la Fédération burkinabè de football (FBF).

A l’issue de la réunion technique Djibouti vs Burkina Faso, il est établi que les Etalons évolueront demain en blanc (maillots blancs, shorts blancs et bas blancs) pour les joueurs de champs et en noir (maillots noirs, shots noirs et bas noirs) pour les gardiens de but.

Les Djiboutiens seront en bleu clair pour les joueurs de champs et en rouge pour les gardiens de but.

Le quatuor arbitral composé de Tawel Younoussa Camara (arbitre), Younoussa Sylla (Assistant 1), Kollet Moctar Diallo (Assistant 2) et Laye Naby Touré (4e officiel ) nous vient de la Guinée. Le Zambien Janny Sikazwe (arbitre assesseur) et le Capverdien Manuel Luiz Semedo Carvalho (Commissaire au match) complètent le tableau des officiels.

Les Etalons prennent contact avec la pelouse du Stade du 24 septembre ce soir à 19 heures.

Djibouti vs Burkina Faso, c’est pour demain 5 septembre à 16 heures au stade du 24 septembre de Bissau.

Agence d’information du Burkina

As/ata