Éliminatoires Mondial 2026 : Le Maroc accueille le Niger vendredi dans un stade inauguré ce jeudi

Rabat, 4 sept. 2025 (AIB)–Le Prince Héritier Moulay El Hassan a inauguré, jeudi à Rabat, le stade rénové “Prince Moulay Abdellah” (68.700 places), à la veille du match entre le Maroc et le Niger comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026.

D’une capacité de 68.700 places, le stade dispose d’aménagements haut de gamme, avec trois catégories d’espaces d’hospitalité, 110 loges, cinq salons pouvant accueillir 5.400 sièges et des installations adaptées aux personnes à mobilité réduite. Il est également doté d’un grand espace médias, équipé pour recevoir la presse écrite et audiovisuelle.

L’une des innovations majeures du nouveau stade est sa pelouse naturelle hybride, la première du genre en Afrique. Ce revêtement combine gazon naturel et fibres synthétiques, offrant une surface optimale en matière de drainage, de résistance, de récupération rapide et de sécurité pour les joueurs.

Les travaux ont aussi porté sur la réalisation de cinq ouvrages d’art et de six parkings afin de fluidifier l’accès au stade.

À son arrivée, le Prince Héritier Moulay El Hassan a passé en revue une section de la Garde Royale avant d’être salué par plusieurs membres du gouvernement, responsables institutionnels, autorités locales et architectes du projet.

Véritable joyau architectural, le stade “Prince Moulay Abdellah” s’impose désormais comme un symbole du dynamisme sportif et infrastructurel du Maroc, prêt à accueillir les plus grands rendez-vous du football continental et mondial, puisqu’il a été réalisé en conformité avec les normes FIFA 2030.

L’inauguration de ce stade rénové intervient à la veille du match entre le Maroc et le Niger, décisif pour les éliminatoires du Mondial 2026.

Leader du groupe E avec 15 points, devant la Tanzanie (9 points), la Zambie (6 points) et le Niger (6 points), le Maroc a besoin de quatre points face au Niger et à la Zambie pour valider son ticket pour la compétition prévue au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

