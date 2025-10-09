FOOT-BFA-NIG-COG-SPORT-FIFA-CAF-CM2026

Elim/CM FIFA 2026 : Le Niger s’impose face au Congo à Ouagadougou (3-1)

Ouagadougou, 9 oct. 2025 (AIB) – Le Mena du Niger a largement battu mercredi soir au stade du 4 Août de Ouagadougou, les Diables Rouges du Congo par le score de 3 buts à 1, comptant pour la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du monde dans le groupe E, zone Afrique.

Les Diables Rouges du Congo ont juste résisté au Mena le temps de la première période avant de céder. Cette situation a permis à l’équipe nigérienne de dérouler. Anthony Sosah ouvre le score juste avant la pause (45+3) avant que Oumarou Youssouf (49e) et Victorien Adebayor (67e) ne corsent l’addition. Le Congo a sauvé l’honneur en réduisant le score dans les arrêts de jeu par Deogracias Bassinga (90+4).

En conférence de presse d’après-match le coach du Mena du Niger Badou Zaki et son capitaine Victorien Adebayor ont tenu a remercier le public burkinabè sorti nombreux pour soutenir leur équipe jusqu’à la victoire.

A l’issue de cette 9e journée, le Niger (12 pts+0) occupe la 2e place du groupe E, largement dominé par le Maroc (21 pts+19, qualifié). La Tanzanie (10 pts-1) est classée 3e, suivie de la Zambie (9 pts+1) et de l’Erythrée (0 point).

Classement du groupe E à l’issue de la 9e journée

1er : Maroc : 21 points (+19)

2e : Niger : 12 points (+0)

3e : Tanzanie : 10 points (-1)

4e : Zambie : 9 points (+1)

5e : Erythrée : 0 point

Agence d’information du Burkina

as/ata