Burkina/Yaadga-Montée-Couleurs-Compétition EFORS :

EFORS : La 6ème édition de la compétition lancée à Ouahigouya

Ouahigouya, 7 juil. 2025 (AIB)- Le gouverneur de la région du Yaadga, Thomas Yampa a officiellement lancé lundi dans la cité de Naaba Kango, les activités de la 6ème édition des compétitions des Ecoles de formation de la relève sportive (EFORS) à la faveur de la cérémonie solennelle de montée des couleurs, a constaté l’AIB.

La cérémonie de la montée des couleurs du mois de juillet 2025 a eu pour cadre la direction régionale des sports. Autour du drapeau et comme à l’accoutumée, responsables administratifs, forces de défense et de sécurité, et les populations ont assisté à la cérémonie en entonnant en chœur le Ditanyè en français.

La particularité de cette activité du mois a été marquée par le lancement des compétitions de la 6ème édition inter Ecoles de formation de la relève sportive, organisée par le Ministère des sports, de la jeunesse et de l’emploi (MSJE) à travers le secrétariat permanent de la relève sportive. Après la montée du drapeau qui a connu la présence des jeunes sportifs de toutes les régions du Burkina, la secrétaire générale du MSJE Colette Ouédraogo a remercié au nom du ministre en charge des sports, les corps constitués de la région pour l’engagement et la mobilisation autour de l’évènement.

Elle a indiqué que cette activité rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de la relève sportive et de la promotion du sport de petites catégories au Burkina Faso.

Le gouverneur de la région Thomas Yampa a déclaré lancée officiellement la 6ème édition des EFORS. L’autorité a invité les populations à participer massivement aux différentes compétitions puis a souhaité un bon séjour à tous les compétiteurs et encadreurs avant de les encourager à être Fair-play et que gagne la meilleure équipe de chaque discipline. Du 7 au 12 juillet, les jeunes sportifs rivaliseront en football, volleyball, handball, cyclisme, lutte et athlétisme.

Agence d’Information du Burkina

pn/as/ata