Burkina-Centre-Ouest-Solidarité-Don-Mangues

Effort de paix : Un producteur offre des mangues en signe de soutien aux FDS et VDP

Tenado, 2 mai 2025 (AIB) – Yombié Mohamed Bazame, un producteur local, a fait un don de mangues d’une valeur marchande estimée à 150 000 francs CFA jeudi, pour soutenir les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de Tenado, a constaté l’AIB.

Inspiré par les nombreuses initiatives de soutien relayées par les médias, M. Bazame a exprimé son désir de témoigner sa gratitude envers ceux qui œuvrent quotidiennement pour la sécurité de la population. « Voyant à la télévision et sur les réseaux sociaux tant de générosité envers nos courageux FDS et VDP, j’ai ressenti un profond besoin de leur manifester ma reconnaissance », a dit le donateur M. Bazame.

Ce geste concret s’est traduit par la récolte d’une partie de la production de son verger qui compte plus de 300 manguiers. Le don a été remis aux bénéficiaires en présence du président de la délégation spéciale communale de Tenado, Asmed Dianda.

Ce dernier a salué cette initiative, soulignant que l’encouragement aux forces combattantes ne se limite pas aux dons matériels ou financiers. « Une solidarité agissante et sincère est un véritable réconfort pour nos forces qui se battent sans relâche pour nous. Elles ont besoin du soutien et de l’attention de toute la population », a-t-il ajouté.

Le commandant de la brigade de gendarmerie de Tenado, Wendata Aimé Kaboré, s’est exprimé au nom de ses collègues pour remercier vivement M. Bazame. « Ces gestes nous touchent profondément et nous galvanisent. Ils nous rappellent que la population nous soutient et prie pour nous », a-t-il confié.

La cérémonie de remise a également été marquée par la présence du caporal Alain Ouangré, représentant le détachement militaire, et de Justin Bazié, représentant les VDP

Agence d’information du Burkina

FGB/PB/ATA