BURKINA-CENTRE-OUEST-SANTE-DREPANOCYTOSE-CARAVANE-SENSIBILISATION

Drépanocytose : une caravane de sensibilisation lancée à Koudougou au profit de la région

Koudougou, le 27 mai 2025 (AIB) – La ville de Koudougou a accueilli mardi, le lancement officiel d’une caravane de sensibilisation sur la drépanocytose au profit de la région du Centre-Ouest, a constaté l’AIB sur place.

Cette initiative, placée sous le thème « Drépanocytose, et si on en parlait à l’école », vise à éduquer les élèves de la région du Centre-Ouest sur cette maladie génétique et héréditaire à travers des activités littéraires et théâtrales.

La caravane est une opportunité pour les élèves d’en apprendre davantage sur la drépanocytose. Le docteur Valérie Pouan, médecin référent et écrivaine, a souligné l’importance de cette sensibilisation, alors que la drépanocytose touche des millions de personnes dans le monde.

Avec ses partenaires, Dr. Pouan offrira également aux élèves la possibilité de connaître leurs groupes sanguins les 27 et 28 mai 2025, directement dans la cour du Lycée provincial de Koudougou qui a accueilli le lancement de cette activité.

Le comité d’organisation de la caravane se fixe l’ambitieux objectif de toucher, pas moins de 214 établissements de la région du Centre-Ouest tout au long de la prochaine année scolaire.

Le discours d’ouverture, prononcé par le conseiller technique du gouverneur par intérim Augustin Ouédraogo, a réaffirmé l’engagement des autorités régionales envers cette cause essentielle.

Agence d’information du Burkina

PB/AS/ATA