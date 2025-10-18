CENTRE D’ANALYSE DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Dr Alain SIRI installé dans ses nouvelles fonctions de Directeur exécutif

(Ouagadougou, le 18 octobre 2025). Le Ministre Directeur de Cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH a procédé, le vendredi 17 octobre, à l’installation du nouveau Directeur exécutif du Centre d’Analyse des Politiques économiques et sociales (CAPES), Dr Alain SIRI.

Le Ministre Directeur de Cabinet du Président du Faso a loué les mérites du Directeur exécutif sortant Dr Victor SANOU pour les défis relevés au sein du CAPES, avant de rappeler au nouveau Directeur exécutif Dr Alain SIRI, que le CAPES demeure aujourd’hui plus stratégique qu’il n’ait été auparavant. « Je sais que vous mesurez la lourde tâche qui vous revient à cette étape cruciale de l’histoire de notre pays », souligne-t-il.

Le nouveau Directeur exécutif du CAPES, Dr Alain SIRI dit s’inscrire dans la continuité de ces devanciers, avec la ferme volonté de consolider l’héritage.

Pour ce faire, il entend, entre autres, renforcer la crédibilité scientifique et technique du CAPES, orienter davantage le Centre sur la société en favorisant le dialogue avec les institutions, les universités et partenaires de recherche, la société civile et le secteur privé, et faire du CAPES un laboratoire d’idées, capable d’anticiper les mutations, de proposer des solutions innovantes.

Le Ministre Directeur de Cabinet du Président du Faso, par ailleurs président du Conseil d’orientation du CAPES, a engagé les collaborateurs à la solidarité et au soutien mutuel pour l’atteinte des objectifs qui leur sont assignés par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Direction de la communication de la Présidence du Faso