Dori / Montée du drapeau : Les faits saillants du mois d’août 2025 rappelés par le SG de la région du Liptako

Dori, 2 septembre 2025 (AIB) – Les corps constitués de la région du Liptako ont procédé mardi à la montée mensuelle des couleurs nationales, dans l’enceinte de la direction régionale des ressources animales et halieutiques.

Présidée par le secrétaire général de la région, Auguste Kinda, la cérémonie a permis de revenir sur les événements marquants du mois écoulé et de renforcer l’attachement des populations aux valeurs républicaines.

Dès 7 h 30, des responsables administratifs, des chefs de services et des citoyens se sont rassemblés à la direction régionale des ressources animales et halieutiques de la région du Liptako pour hisser haut le drapeau national.

L’hymne national, Le Ditanyè, a été entonné en chœur par les participants dans une atmosphère de respect, de recueillement et de patriotisme.

À l’issue de la montée du drapeau, M. Kinda a dressé le bilan des faits qui ont marqué la vie de la région durant le mois d’août 2025.

Parmi ceux-ci figurent la remise d’un important lot de matériels roulants, de surveillance et de sécurité aux Forces de défense et de sécurité (FDS), ainsi que la dotation des producteurs en matériels agricoles.

Il a également cité les États généraux de la décentralisation, la célébration de la Journée mondiale de l’aide humanitaire 2025, ainsi que le lancement de l’immersion patriotique obligatoire pour 433 nouveaux bacheliers.

Selon lui, le mois a aussi été marqué par des opérations de reconquête du territoire et par des ravitaillements sécurisés menés par les FDS. À ce titre, il a salué leur bravoure et leur engagement, et exprimé la gratitude des populations.

Au cours de la rencontre, le directeur régional de l’Environnement, Dramane Fogo, a annoncé la disponibilité de plants pour des activités de reboisement au sein des structures de l’administration. Il a précisé que ce reboisement fera l’objet d’un suivi-évaluation.

Cette cérémonie mensuelle a une fois de plus été l’occasion de fédérer les énergies autour des valeurs citoyennes et patriotiques. Elle a permis de rappeler les défis sécuritaires, éducatifs et environnementaux, ainsi que les efforts de solidarité et de résilience déployés dans la région du Liptako.

En rappelant les événements majeurs du mois d’août 2025, le secrétaire général de la région du Liptako, Auguste Kinda, a invité l’ensemble des acteurs ainsi que les populations à poursuivre l’élan de mobilisation pour la sauvegarde et le développement du Burkina Faso.

